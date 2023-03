Live ab 17 Uhr: Der LASK will Salzburg in die Knie zwingen

Der LASK liebäugelt nach dem 1:1 im ersten Saisonduell mit der Überraschung. "Wir wollen sie in die Knie zwingen", sagte Dietmar Kühbauer, der Coach des Tabellendritten, der so wie der Gegner fix in der Meistergruppe steht. Im zweiten Spiel im neuen Stadion kündigt sich auch von den Rängen Unterstützung an. Waren es bei der Premiere gegen Austria Lustenau vor zwei Wochen noch 12.000 Fans, waren es am Freitagnachmittag bereits rund 17.000 Karten abgesetzt.

"Ein sehr großer Faktor. Das werden wir gegen Salzburg brauchen", urteilte Offensivmann Sascha Horvath. Auch Kühbauer will die Emotionen auf der Tribüne in gelungene Aktionen am Feld übersetzen. "Jeder Spieler muss den Zuschauer auf die Reise mitnehmen", gab der 51-Jährige an.

Das Kellerduell Altach-Ried im Liveticker

Der Liveticker aus der Raiffeisen Arena:

