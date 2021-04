Live ab 14.30 Uhr: Der LASK auswärts gegen Salzburg

Es ist bereits ein Vorgeschmack auf das Cupfinale, in dem einander die beiden Teams am 1. Mai in Klagenfurt erneut gegenüberstehen. Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) in der Fußball-Bundesliga den LASK und könnte nach dem 3:0 gegen Rapid den nächsten großen Schritt in Richtung achtem Meistertitel in Serie machen. Sieben Punkte haben die Salzburger acht Runden vor Schluss auf Rapid gut, acht auf den LASK.

Der LASK hat die jüngsten fünf Pflichtspiel-Duelle mit Salzburg verloren, die beiden bisherigen in dieser Saison mit 1:3 und 0:1. "Wir haben in den beiden Partien bewiesen, dass wir knapp dran sein können", meinte Trainer Dominik Thalhammer und versprach neuerlich einen mutigen Auftritt.

Die Linzer wollen ihrer Philosophie, aggressiv nach vorne zu verteidigen, auch in Salzburg treu bleiben. "Man muss es aber auch mit Kopf und Kalkül tun", meinte Thalhammer. Besonders gegen den Ligakrösus komme es dabei auf die Feinheiten an. "Das müssen wir sehr, sehr gut und genau machen. Dann werden wir sehen, ob wir Salzburg auch zu Fehlern zwingen können oder ihnen richtig große Probleme bereiten können."

Mit ihrem Pressing hatten die Linzer vergangene Woche die Basis zu einem 2:1-Erfolg gegen den WAC gelegt. Thalhammer bezeichnete den ersten Erfolg in der Meistergruppe als "wesentlichen Meilenstein. Wir wollen wieder in den Flow kommen, in dem wir teilweise im Herbst waren."

