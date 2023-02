"Linzer Stadion" und "modern" passen endlich wieder zusammen

Es war vor sechs Jahren, als ich an dieser Stelle über meine LASK-Kindheitserinnerungen geschrieben habe. Ein Nebensatz über die ersten Gugl-Besuche mit meinem Großvater, die damals 30 Jahre zurücklagen, lautete: "… dieses Stadion, damals war es ja noch modern …" Nie im Leben hätte ich mir damals, im Zweitliga-Meisterjahr 2017, träumen lassen, dass die Worte "Linzer Stadion" und "modern" zu Lebzeiten noch in den gleichen Satz passen würden. Es ist doch ganz anders gekommen. Am Sonntag (19.08