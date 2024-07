Die Raiffeisen-Arena des LASK wird zur Spielwiese der Spitzenklubs

Der türkische Meister Galatasaray Istanbl spielt fünf Mal in Linz.

LINZ. Ab 11. Juli wird die Raiffeisen-Arena des LASK zur Spielwiese internationaler Spitzenklubs: In der "Summer Series Upper Austria" kicken die italienischen Serie-A-Klubs Lecce und Parma, der deutsche Zweitligist Düsseldorf und der slowakische Verein Trencin in Linz, um sich für die kommende Saison warmzulaufen. Der Anpfiff bleibt dem LASK vorbehalten, der am 11. Juli gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul spielt (19.30 Uhr).

Kurios: Der LASK ist praktisch Gast im eigenen Stadion, Veranstalter ist die Agentur MatchPR. Galatasaray spielt danach gegen Düsseldorf (15. Juli), Trencin (18. Juli), Lecce (24. Juli) und Parma (27. Juli), dazwischen steigt die Saisoneröffnung des LASK mit dem Spiel gegen St. Pölten (20. Juli).

"Dass mehrere international renommierte Klubs in unser Bundesland kommen, ist sowohl für uns als LASK als auch für die gesamte Region von großer Bedeutung", sagte LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber. "Die Raiffeisen-Arena dient als perfekte Bühne, um den Spielen einen würdigen Rahmen zu geben." Am Dienstag testet der LASK gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj (17 Uhr). Wie gewohnt sind in Pasching keine Zuschauer zugelassen.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.) 1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone 2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker) Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: | Raiffeisen-Arena: LASK - Galatasaray Istanbul (Tur)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe) Abgänge: Elias Havel (Hartberg, Leihe), Sanoussy Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Lukas Jungwirth (Admira, Leihe), Felix Luckender, Peter Michorl, Philipp Wiesinger, Yannis Letard (Fra)

Mehr zum Thema LASK Vom LASK in die zweite deutsche Bundesliga LINZ. Nach einem verlorenen Jahr in Linz wechselt Sanoussy Ba zu Braunschweig. Vom LASK in die zweite deutsche Bundesliga

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.