Es ist ein Jahr her, da stand der LASK zum Ankick der Rückrunde des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga mit zehn Punkten auf dem zehnten Platz. Vor dem heutigen Auswärtsspiel in Klagenfurt (17 Uhr) sind es auf dem dritten Rang fast doppelt so viele – und trotzdem hat Trainer Dietmar Kühbauer "gemischte Gefühle".