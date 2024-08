LASK verlor beim Boateng-Debüt 0:1 gegen Salzburg

Das Warmlaufen war bei 28 Grad Celsius in der Raiffeisen-Arena vor dem Anpfiff erledigt - das zeigten beide Teams, als Referee Alexander Harkam die Partie eröffnete. Der LASK eroberte im Pressing den Ball und der Schuss von Sascha Horvath wurde am Sechzehner geblockt, der Salzburger Konter endete mit einem Fehlpass im anderen Strafraum, der Stanglpass von Moses Usor verunglückte, sodass Salzburg-Torhüter Janis Blaswich zum Eckball klärte - das alles spielte sich in der ersten Minute ab.

Es ging im Sprinttempo weiter. Der LASK fand gute spielerische Lösungen gegen das Salzburger Pressing, die Anschlussaktionen nach vorne gelangen aber nicht. Als sich die Athletiker in die gefährliche Zone kombinieren konnten, ließ Salzburg keinen Abschluss zu, am Ende ging der Versuch von Marin Ljubicic daneben (15.).

Für die Gäste traf Adam Daghim das Außennetz (16.), der Kopfball von Petar Ratkov segelte am Tor vorbei (20.). Drei Mal verschonte Salzburg den LASK, als beim Herausspielen haarsträubende Fehlpässe passierten: Zwei Bälle gab Branko Jovicic her, ein Geschenk kam von Hrvoje Smolcic.

Top-Chance von Zulj

Der LASK reagierte minutenlang nur auf die Salzburger Angriffswellen, erspielte sich dann aber eine Top-Chance: Die Hereingabe von George Bello erwischte Robert Zulj nicht perfekt, den Aufsitzer drehte Blaswich über die Latte (28.). Für die Athletiker war die Aktion ein Mutmacher. Sie hielten das Spiel danach offen.

In der Pause war Trainer Thomas Darazs praktisch zu einer Änderung gezwungen: Jovicic war nach einer Gelben Karte nach an einer zweiten Verwarnung dran, er wirkte überfordert. Für ihn kam Maxym Talowjerow in die Partie, der nach Einsätzen bei der EM und bei den Olympischen Spielen in für die Ukraine erstmals wieder dabei war.

Die Intensität blieb erhalten. Aus der Überzahl beim Konter konnte der LASK kein Kapital schlagen, weil der letzte Pass von Sascha Horvath zu kurz geriet (52.). Der Schuss von Horvath war hingegen so scharf, dass Blaswich diesen nicht bändigen konnte (58.), in der zweiten Welle wurde dessen Hereingabe geklärt.

Salzburger Joker stachen

Salzburg-Trainer Pep Lijnders brachte nach einer Stunde frische Kräfte, zwei Joker stachen: Bei einem Konter nahm Melayro Bogarde im Sechzehner eine Salzburger Hereingabe an, der eingewechselte Oscar Gloukh kam aus seinem Rücken und eroberte den Ball, den Stanglpass verwertete Moussa Yeo - 1:0 (64.).

Der Videoreferee überprüfte den Ballverlust von Bogarde, erkannte aber kein Foul. Es war ein Wirkungstreffer. Der dritte Salzburger Neue Mads Bistrup hatte vier Minuten später die Chance auf das 2:0, das Torhüter Tobias Lawal vereitelte.

Unmittelbar nach der vergebenen Ausgleichschance von Ljubicic kam Jerome Boateng in die Partie . Der 35-jährige Deutsche wurde bei seinem Debüt vom Publikum mit Applaus empfangen. Bei den Salzburgern schaute Alexander Schlager hingegen bis zum Schlusspfiff zu. Der Ex-LASK-Kapitän war das erste Mal wieder dabei, seitdem eine Knieverletzung am Ende der vergangenen Saison die EM-Teilnahme verhindert hatte. In der Zwangspause verlor er auch sein Einserleiberl: Der von Leipzig ausgeliehene Janis Blaswich übernahm auch die Kapitänsschleife.

Der LASK stemmte sich gegen die zweite Heimniederlage in der dritten Bundesliga-Runde, Salzburg war aber clever genug, der Vorsprung über die Zeit zu bringen. Für den Vizemeister ist die Generalprobe für das Play-off-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Dynamo Kiew gelungen. Der LASK muss vor dem Europa-League-Hinspiel am Donnerstag gegen FCSB Bukarest aus einer ordentlichen Leistung Mut schöpfen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.