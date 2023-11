Wie LASK-Fans noch Liverpool-Tickets ergattern können

2.350 Fans dürfen den LASK am 30. November in Liverpool unterstützen.

Es ist wohl der emotionale Höhepunkt einer jetzt schon ereignisreichen Saison für den LASK: In knapp drei Wochen, am 30. November, gastieren die Linzer in der Europa League beim FC Liverpool an der legendären Anfield Road. Seit der Gruppenauslosung Anfang September steht der Termin bei Tausenden LASK-Fans im Kalender, doch nur ein Bruchteil von ihnen wird das Spiel tatsächlich im 54.000 Zuschauer fassenden Stadion miterleben können.