LASK-Zugang Lang geht in Graz auf einen Heimsieg los

Mit den Athletikern ist der Steirer am Sonntag in Graz zu Gast. Beim Aufsteiger GAK müssen die Athletiker gewinnen (14.30 Uhr), um die Chance auf die Meistergruppe nicht noch theoretischer werden zu lassen.

Beinahe hätte Lang eine bessere Ausgangsposition ermöglicht. Es fehlte nicht viel, und der 23-Jährige wäre bei seinem Debüt am Sonntag gleich zum Derby-Siegtorschützen geworden – doch Blau-Weiß-Linz-Torhüter Radek Vitek vereitelte die Chance. „Ich bin dankbar für das Vertrauen vom Trainer, dass ich von Anfang an spielen durfte“, erzählte Lang über seine schwarz-weiße Premiere. „Es war nicht so schwer, mich einzuleben. Ich kenne einige Spieler von alten Zeiten, das Trainerteam kenne ich sowieso.“ Mit Ivan Ljubic und Ersatztorhüter Tobias Schützenauer teilt er eine Sturm-Vergangenheit, mit Maximilian Entrup spielte er in Hartberg Doppelpass. Dort schaffte er unter Trainer Markus Schopp im Herbst 2023 den Durchbruch in der Bundesliga. Davor war er ein halbes Jahr an Ried verliehen gewesen.

Im vergangenen Herbst lief es bei Rapid nicht so gut, unter Schopp soll die Karriere wieder Tempo aufnehmen. „Ein ganz spannender Spieler mit ganz viel Potenzial, der uns nach vorne sehr viel Variabilität gibt“, beschrieb der Trainer den Winterzugang. „Ich spiele eigentlich alles Offensive“, bestätigte Lang. Die Anlaufzeit soll so kurz wie möglich sein. „Ich kenne noch nicht alle Abläufe. Da gibt es noch ein bisschen zu arbeiten.“ Eine Belohnung soll ein „Heimsieg“ in Graz sein. Lang erwartet, dass der GAK wie Blau-Weiß Linz auf Konter lauern wird. „Es heißt für uns, gute Lösungen zu finden.“

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

