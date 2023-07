LASK-Zugang Andrade stürmte in das Halbfinale

Gruppensieger Panama hatte im Viertelfinale beim 4:0 gegen den jüngsten WM-Gastgeber Katar leichtes Spiel: In Arlington erzielte Edgar Yoel Barcenas den Führungstreffer, Ismael Diaz legte in der zweiten Hälfte die drei weiteren Tore nach (56., 63., 65.).

LASK-Zugang Andres Andrade spielte in Pamanas Dreierabwehr auf der linken Seite durch. Bei Katar wurden zwei Spieler, die im Herbst 2015 für die Schwarz-Weißen am Ball waren, ausgewechselt: Torjäger Almoez Ali blieb farblos und musste in der 82. Minute vom Feld, Assim Madibo schon nach 66 Minuten.

Für Panama geht es in der Nacht auf Donnerstag um den Einzug in das Endspiel gegen den Sieger des Viertelfinales zwischen USA und Kanada. Mexiko setzte sich gegen Panamas Gruppengegner Costa Rica mit 2:0 durch und spielt gegen Guatemala oder Jamaika um die Finalteilnahme.

