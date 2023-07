LASK-Zugang Andrade mit Panama ungeschlagen im Viertelfinale

Den Gruppensieg beim Gold-Cup hatte Panama schon vor dem dritten Vorrundenspiel fixiert gehabt, deshalb legte Teamchef Thomas Christiansen beim 2:2 gegen El Salvador schon den Schongang ein. Unter anderem durfte sich LASK-Zugang Andres Andrade ein wenig vor dem Viertelfinale in der Nacht auf Sonntag gegen Katar (1 Uhr) ausrasten: Der 24-Jährige kam erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel.

Brayan Gil hatte El Savador in Führung gebracht (4.), Tore von Fidel Escobar (28.) und Ismael Diaz (71.) drehten die Partie. Auch im dritten Gruppenspiel kassierte Panama in der Nachspielzeit einen Gegentreffer: Während es gegen Costa Rica (2:1) und Martinique (2:1) nichts am Sieg Panamas änderte, erzielte Mayer Gil diesmal den Ausgleich (91.).

Zwei Ex-LASK-Spieler im Viertelfinale

Gruppenfavorit Costa Rica wendete mit dem 6:4-Spektakel gegen Martinique das vorzeitige Ausscheiden ab und trifft nun ebenfalls in der Nacht auf Sonntag auf Titelfavorit Mexiko (3.30 Uhr).

Katar, als Gast bei der Endrunde der Teams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik eingeladen, stieg in Gruppe B durch das 1:0 gegen Gruppensieger Mexiko in das Viertelfinale auf. Beim jüngsten WM-Gastgeber kam Ex-LASK-Spieler Assim Madibo in der Schlussphase in die Partie, der ehemalige LASK-Kollege Ali Almoez war nicht im Kader.

