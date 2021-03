LASK wird Europacup wohl in Klagenfurt spielen

Nachdem das Linzer Stadion neu gebaut, und die Raiffeisen-Arena in Pasching nicht europacuptauglich ist, müssen die Schwarz-Weißen in der kommenden Saison nach Kärnten ausweichen. "Die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Für mich ist die Entscheidung für Klagenfurt aber vor allem aus infrastrukturellen Gründen bereits gefallen", bestätigt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. Bis zuletzt hatte auch St. Pölten als Alternative gegolten. Am Ende ist aber Klagenfurt für den Klub die einfacher machbare Variante.

