LASK will gegen die Marathonläufer der Bundesliga das Tempo anziehen

Am Marathon-Tag hat der LASK in der Fußball-Bundesliga die Dauerläufer zu Gast: Die Wiener Austria bestreitet am Sonntag in Pasching das 24. Saisonspiel (17 Uhr). Auch deshalb will der LASK das Tempo von der ersten Minute an anziehen.

Dem Programm samt Europacup mussten die Wiener am Donnerstag Tribut zollen: Beim 1:3 gegen Regionalligist Wiener Sport-Club schieden sie nicht nur aus dem ÖFB-Cup aus, sondern verloren auch Andreas Gruber wegen einer Muskelverletzung. Von den drei Spielern, die im Sommer vom LASK zur Austria wechselten, ist bei der ersten Rückkehr nach Pasching damit nur James Holland fit. Für den LASK zahlten sich die Transfers finanziell aus – und auch sportlich wurden die Abgänge bisher mehr als kompensiert.

Marko Raguz: 1,7 Millionen Euro kassierte der LASK im Sommer für den Stürmer. Austria-Trainer Manfred Schmid schloss bereits aus, dass der Eferdinger, der aktuell in Deutschland an seinem Comeback arbeitet, im Herbst noch zum Einsatz kommt. Bei Nachfolger Marin Ljubicic musste der LASK nicht auf Tore warten: Die Hajduk-Split-Leihgabe führt mit neun Treffern die Torschützenliste an, im Cup gelangen weitere vier.

James Holland: Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner fädelte früh die Rückkehr seines Freunds zu den Wienern ein. Der 33-Jährige sollte Erfahrung ins Austria-Spiel bringen. Im Europacup und im ÖFB-Cup war der Australier gesetzt, in der Bundesliga stand er nur in einer der jüngsten sechs Partien in der Startelf. Beim LASK übernahm Branko Jovicic dessen Position als Sechser, Peter Michorl blühte in einer etwas offensiveren Rolle wieder auf, dazu wartet Nemanja Celic auf seine Chancen. Hollands Abgang hinterließ personell damit keine große Lücke.

Andreas Gruber: Eigentlich wollte der LASK den Flügelflitzer behalten – doch der 27-Jährige drängte zur Austria, weil er bei den Wienern größere Chancen auf Spielzeit sah. Sechs Tore und sieben Assists schaffte er in 17 Einsätzen vor seiner Verletzung beim Cup-Aus. Beim LASK hätte er sich wohl hinter Keito Nakamura und Thomas Goiginger anstellen müssen. Nakamura ist mit zehn Toren und sechs Assists in 15 Partien Topscorer, Goiginger traf bei 14 Einsätzen sechs Mal und leistete sechs Mal die Vorarbeit. Trotzdem: Gruber wäre beim LASK wertvoll gewesen, weil sich hinter der Flügelzange noch kein Spieler als Alternative aufgedrängt hat.

"Nicht unsere Sache"

Zum Trio, das im Sommer zur Austria wechselte, stehen im Kader der Wiener noch weitere drei Spieler, die der jetzige Austria-Investor Jürgen Werner einst für den LASK verpflichtet hatte. Reinhold Ranftl ist nach seiner Zuschauerrolle bei Schalke wieder der Dauerrenner mit den meisten Einsatzminuten, Nikola Dovedan (2014 bis 2016 beim LASK) spielte bisher nur eine Nebenrolle. Ibrahima Drame machte jenen Entwicklungssprung, der ihm nach seinem Kreuzbandriss als LASK-Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ verwehrt geblieben war: Für seine sechs Tore bei den Young Violets wurde er mit einem Kurzeinsatz in der Europa Conference League gegen Villarreal (0:1) belohnt.

Die Rückkehr der ehemaligen Kollegen sei beim LASK "überhaupt kein Thema. Wer bei der Austria spielt, ist nicht unsere Sache", sagt Thomas Goiginger. Der LASK blieb zuletzt daheim drei Mal in Serie sieglos. Zwar verlor die Austria zwei ihrer letzten drei Liga-Spiele – es waren aber auch die einzigen Niederlagen in den vergangenen neun Liga-Partien.