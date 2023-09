LASK-Vorbereitung auf Spiel der Spiele: Liverpool ist wie Hartberg

Robert Zulj geht beim LASK seit dieser Saison auch in der Rolle des Kapitäns voran.

Natürlich ist die Motivation im LASK-Training aktuell noch größer als sonst. Natürlich möchte beim Match gegen den FC Liverpool am Donnerstag (18.45 Uhr, live auf Sky und Servus TV) jeder in der Anfangself stehen. Und dennoch gilt vor dem morgigen Spiel der Spiele: Die Vorbereitung ist gleich wie auf das Liga-Match am kommenden Sonntag gegen Hartberg. "Warum sollten wir auch von Dingen abkommen, von denen wir überzeugt sind", sagt Trainer Thomas Sageder.