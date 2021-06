LASK: Vor dem ersten Testspiel wechselte Ramsebner zu St. Pölten

Der LASK bestreitet am Sonntag in Mondsee das erste Testspiel auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gegen Ludogorez Rasgrad (16 Uhr). Gegen die Bulgaren gewannen die Athletiker in der Europa-League-Gruppenphase der abgelaufenen Saison 4:3 und 3:1. Christian Ramsebner wird nicht mehr dabei sein: Der 32-Jährige wechselte zu Absteiger St. Pölten.

2015 war der Verteidiger von der Austria zum damaligen Zweitligisten LASK gekommen. "Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, den LASK wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Dieses Ziel haben wir alle gemeinsam eindrucksvoll erreicht", sagte Ramsebner. "Es war eine unglaubliche Reise." Drei Jahre lang war er Stammspieler – bis zum 2:1 in der Champions-League-Qualifikation in Basel: Bei einer Rettungsaktion riss eine Sehne im Oberschenkel. In der abgelaufenen Saison kam Ramsebner nur noch auf 282 Spielminuten. Nach St. Pölten folgt er den bisherigen LASK-Co-Trainern Emanuel Pogatetz und Stephan Helm, die dort als Trainerduo den Wiederaufstieg anpeilen.

In der Bundesliga bleibt Tobias Anselm, der eine weitere Saison an Tirol verliehen wird. Ex-LASK-Verteidiger Maximilian Ullmann steht vor dem Wechsel von Rapid zu Bielefeld. Die SV Guntamatic Ried gewann den ersten Test: Beim 2:1 gegen Liefering erzielten Nicoals Zdichynec und Nikola Stosic die Tore.

Heute wird der Cup ausgelost

Heute wird ab 16.10 Uhr auf ORF 1 live die erste Runde des ÖFB-Cups ausgelost. Gespielt wird am 16., 17. oder 18. Juli. Um 17 Uhr testet Blau-Weiß Linz beim deutschen Zweitligisten Regensburg. Beim Zweitligameister bestand Raphael Dwamena den Medizincheck und unterschrieb bis 2023. Vorwärts Steyr ist bei der Austria zu Gast.