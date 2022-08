LASK-Volltreffer Marin Ljubicic: "Ich habe noch viel Luft nach oben"

Den Matchball packte Marin Ljubicic in Wolfsberg als Souvenir ein: Mit vier Toren hatte der Stürmer den LASK beim 5:1 an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen. "Ich habe als Profi noch nie vier Tore in einem Spiel geschafft", sagte der 20-Jährige.