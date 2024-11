LASK-Verteidiger Stojkovic hat gute Erinnerungen an Banja Luka

"Ich habe nur schöne Erinnerungen an die Stadt", sagte LASK-Verteidiger Filip Stojkovic vor dem Abflug nach Banja Luka,. Als Nachwuchsspieler von Roter Stern Belgrad holte er einst den Sieg beim Dusko-Ozegovic-Gedenkturnier – und was den Triumph besonders süß machte: "Wir haben das Finale gegen Partizan Belgrad gewonnen." Die nächste gute Erinnerung will der 31-Jährige heute mitnehmen - vom Duell mit Borac Banja Luka in der Conference League.

Dafür muss er einen Freund besiegen: Mit Borac-Kapitän Srdjan Grahovac spielte Stojkovic von 2019 bis 2022 bei Rapid den Doppelpass. "Der größere Druck liegt auf Borac", wird Stojkovic im Portal "Mondo" zitiert. "Es wird erwartet, dass sie daheim gewinnen." Dass Grahovac mit dieser Einschätzung nicht viel anfangen kann, teilte er seinem vormaligen Rapid-Kollegen mit. "Wir haben ein wenig darüber gelacht", erzählte der 32-Jährige, der drei Mal für das Nationalteam von Bosnien-Herzegowina am Ball war. "Ich weiß nicht, warum der Druck bei uns sein soll, wenn man ihre Möglichkeiten, das Budget und alle Bedingungen betrachtet."

Die Tabelle hat Grahovac dabei nicht erwähnt: Banja Luka steht mit vier Punkten besser da. "Wir werden unser Bestes geben", sagte Grahovac. "Ich weiß, in welchem Tempo und mit welcher Intensität der LASK spielt."

Mehr zum Thema LASK LASK Drei Punkte sind Pflicht: Der Marschplan des LASK zum Aufstieg BANJA LUKA. Die Athletiker sind am Donnerstag in der Conference League gegen Banja Luka unter Zugzwang (18.45 Uhr). Drei Punkte sind Pflicht: Der Marschplan des LASK zum Aufstieg

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer