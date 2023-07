LASK verstärkt seine Abwehr mit einem Nationalspieler

Der 21-Jährige spielte zuletzt für Arminia Bielefeld in der 2. deutschen Fußball-Liga. Die Bielefelder stiegen aber ab, der Linksverteidiger war ablösefrei zu haben. Bei den Linzern erhält Bello einen Vertrag bis Juni 2026.Linz. Der in Nigeria geborene Amerikaner spielte für Atlanta United in der Major League Soccer, ehe er im Jänner 2022 nach Deutschland ging. In der Bundesliga spielte er zehnmal für die Arminia, nach dem Abstieg kam er in der abgelaufenen Saison auf 21 Einsätze. Für die USA absolvierte Bello bis dato sieben Einsätze, bei der WM im Vorjahr stand er nicht im Kader.

"Durch seine herausragende Schnelligkeit und seine technischen Fähigkeiten passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", meinte LASK-Geschäftsführer Radovan Vujanovic.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.