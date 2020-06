Eine 2:0-Führung verspielt, dann in der 89. Minute das 2:3 kassiert. Und dennoch hatte der LASK beim gestrigen 3:3 (1:0) gegen Wolfsberg durch Andrade und Klauss noch zwei Matchbälle, um die Partie doch noch für sich zu entscheiden. So war am Ende Salzburg mit dem 6:0-Kantersieg über Hartberg, bei dem man bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0 führte, der große Sieger.