LASK verpflichtete U20-Teamspieler aus dem Senegal

Erste Schritte beim FC Juniors OÖ

Der LASK nahm den senegalesischen U20-Teamspieler Ibrahima Dramé unter Vertrag. Der 18-jährige Flügelstürmer wurde in der Akademie von Senegals Erstligist Diambars FC in Saly ausgebildet und unterschrieb bis Sommer 2023 bei den Athletikern.

„Wir freuen uns, dass sich ein derartig talentierter Spieler, der alle Nachwuchsteams der senegalesischen Nationalmannschaft durchlaufen hat, trotz starker Konkurrenz durch andere Klubs für den LASK entschieden hat“, sagte Vizepräsident Jürgen Werner. Auch Salzburg soll hinter Dramé her gewesen sein. Als Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ in der 2. Liga wird er an höhere Aufgaben herangeführt.

Diambars ist eine von der UNESCO zertifizierte Non-Profit-Organisation und wurde 2003 unter anderem vom früheren französischen Teamspieler Patrick Vieira gegründet. Seit 2011 spielt die erste Mannschaft in der ersten Liga.