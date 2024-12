LASK verpflichtete einen Stürmer

Einen Tag nach dem 1:3 in der Fußball-Bundesliga gegen Austria Wien gab der LASK einen Zugang bekannt: Samuel Adeniran, zuletzt in den USA bei MLS-Klub Philadelphia am Ball, unterschrieb bei den Linzern einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der Transfer war bereits im Sommer vom damaligen Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic eingefädelt worden. Der 26-Jährige hat in seiner Karriere schon viel gesehen: Von Beleneses in Lissabon über die spanischen Klubs Leganes, Guadalajara und Castellon, sowie Emden und Delmenhorst in Deutschland führte die Karriere des US-Amerikaners in die Heimat.

Zwei Tore in 33 Pflichtspielen

In der abgelaufenen Saison kam er in der MLS, im US-Cup und im CONCACAF-Champions-Cup 33 Mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Adeniran blieb nur die Joker-Rolle hinter dem vormaligen WAC-Stürmer Tai Baribo.

Auch wenn Sportdirektor und Trainer Markus Schopp ein Zugang beschert wird, den er sich nicht ausgesucht hat, bekommt er zumindest eine anderen Spielertypen als die aktuellen Angreifer darstellen: Adeniran ist 1,93 Meter groß und ein echter Brecher für das Sturmzentrum. . "Er bringt ein äußerst spannendes Profil mit und kann unserem Spiel mit seinen Stärken und seiner Physis weitere wichtige Attribute verleihen", sagte Schopp.

Günther Mayrhofer

