LASK verpflichtet ungarischen Teamverteidiger

Der LASK bessert in der Defensive nach: Der Fußball-Bundesligist könnte schon heute Ungarns Teamverteidiger Akos Kecskes als Zugang präsentieren – wenn alle Formalitäten beim Vierjahresvertrag geklärt sind.

Den Vertrag mit seinem bisherigen Klub Nischni Nowgorod hat der 26-Jährige aufgelöst, dadurch wird für den LASK keine Ablöse fällig. Ab Sommer 2021 war Kecskes, 1,90 Meter groß, beim russischen Erstligisten gewesen. Zum Auftakt der neuen Spielzeit stand er am 17. Juli gegen Lok Moskau (1:1) noch in der Startelf, seitdem kam er nicht mehr zum Einsatz – weil er Russland verlassen wollte und sich auf Klubsuche begab. Der LASK und Kecskes fanden einander gegenseitig: Weil die Innenverteidigung wegen der Verletzung von Philipp Wiesinger aktuell dünner besetzt ist, griff der LASK zu, zudem sammelte der sechsfache ungarische Teamspieler auch im defensiven Mittelfeld Erfahrung.

Kecskes wechselte mit 18 Jahren zu Atalanta Bergamo, bei den Profis kam er aber nur in Testspielen zum Einsatz. Nach Leihen zu Ujpest Budapest und nach Polen zu Termalica Nieciecza und Kielce unterschrieb er 2018 bei Lugano, drei Jahre später folgte der Transfer zu Nischni Nowgorod. Mit Ungarns U20 war er bei der WM 2015 am Ball, 2020 wurde er erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Bei der EM-Endrunde 2021 kam er nicht zum Einsatz.