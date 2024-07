LASK verpflichtet Flügelstürmer von Manchester City

Der LASK verpflichtete Alexis Tibidi. Der 20-jährige Flügelstürmer, der im Vorjahr mit Frankreichs U20-Team bei der WM am Ball war, unterschrieb einen Vertrag, der bis 2028 läuft.

"Mit Alexis Tibidi erhalten wir einen technisch sehr versierten Spieler, der viel Tempo und Dynamik mitbringt", stellte Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic den Zugang vor. Tibidi hat in seiner Karriere zudem viele Erfahrungen gesammelt: Von Toulouse wechselte er in die U19 Stuttgarts und spielte für die Schwaben in der Saison 2021/22 13 Mal in der deutschen Bundesliga.

Die Leihe zu Altach im Herbst 2022 wurde zum Jahresende abgebrochen, weil ihn Stuttgart nach fünf Toren in 16 Spielen in Österreichs Bundesliga an Troyes verkaufte. In seiner Heimat lief es nicht nach Wunsch, weil er von einer Verletzung gebremst wurde. Den Rückstand holte er im Herbst auch nicht bei der Leihe zum niederländischen Erstligisten Nijmegen auf. Erst im Frühjahr spielte er beim nächsten Leihgeschäft für die zweite Mannschaft des englischen Meisters Manchester City wieder. Vujanovic:" Er hat bereits in der deutschen Bundesliga, in Frankreich, in der österreichischen Bundesliga und zuletzt in der U23 von Manchester City wertvolle Erfahrungen sammeln und seine Qualitäten mehrfach zeigen können."

Troyes spielt aktuell in der zweiten französischen Liga, derKlub gehört zum weltweit agierenden Netzwerk der City Football Group aus Abu Dhabi.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Safin (84.), Ilie (41.)

1. Halbzeit: Lawal; Bogarde, Stojkovic, Smolcic, Lebersorger; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Flecker, Ljubicic

2. Halbzeit: Polster, Bogarde (63. Wimhofer), Stojkovic (63. Ziereis), Smolcic (63. Pursall), Lebersorger (63. Peker); Horvath (63. Safin), Berisha; Usor (63. Pintor), Taoui, Flecker (63. Copado); Kone

Tore: Zulj (9.), Flecker (30.); Cermak (12.), Sigut (57.)

LASK: Lawal (59. Polster); Lebersorger (46. Bogarde), Wimhofer (59 . Stojkovic ), Ziereis (59. Pursall), Smolcic (46. Peric), Flecker (46. Peker/63. Wanker); Jovicic (59. Usor), Zulj (59. Copado), Berisha (59. Safin); Ljubicic (59. Kone), Taoui (46. Pintor)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Maximilian Entrup (Hartberg), Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Alexis Tibidi (Fra, Troyes, zuletzt an Manchester City verliehen), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

