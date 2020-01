LASK verleiht Verteidiger an Konkurrent WAC

90 Pflichtspielminuten spielte Andres Andrade für den LASK. Nach dem Debüt gegen Tirol (1:1) wird er seine nächsten Bundesligaeinsätze beim Wolfsberg sammeln: Der 21-jährige Panamaer, der im November sein Debüt in der Nationalmannschaft gegen Honduras gab, wurde bis Saisonende verliehen. Wie die Kärntner bekannt gaben, sicherten sie sich eine Kaufoption.

Andrade reiste ins Trainingslager des WAC in die Türkei nach. Die Kärntner haben nach den Abgängen von zwei Leistungsträgern Platz im Kader: Salzburg beendete die Leihe von Anderson Niangbo und verkaufte den Stürmer an Gent, Marcel Ritzmaier folgte Ex-Trainer Gerhard Struber zu Barnsley in die zweite englischen Liga.

35 Spiele für den FC Juniors OÖ

Andrade war im Sommer 2018 von Queretero in Mexiko zum LASK gewechselt und war bis auf die Partie gegen Tirol auf Kooperationsbasis beim FC Juniors OÖ am Ball, weil die Position des linken Verteidigers bei den Athletikern mit Rene Renner und Marvin Potzmann besetzt war. In 35 Partien für den Zweitligisten erzielte er vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Beim FC Juniors OÖ dürfte David Schnegg nun Andrades Stammplatz übernehmen.

