LASK verleiht U21-Teamspieler

Gabriel Zirngast (li.) spielte für den LASK zwei Mal in der Bundesliga.

Gabriel Zirngast nimmt beim GAK Anlauf auf die Bundesliga: Der U21-Teamspieler wurde vom LASK bis Sommer 2025 an den Winterkönig der 2. Liga verliehen. Die Grazer sicherten sich eine Kaufoption.

Im September 2022 gab Zirngast gegen Tirol sein Bundesliga-Debüt für den LASK (1:4), der zweite Einsatz folgte zwei Monate später gegen Sturm Graz (1:1). Ansonsten war er für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte am Ball - und für Österreichs U21-Nationalteam: Ex-LASK-Trainer Werner Gregoritsch brachte den Mittelfeldspieler zwei Mal zum Einsatz, zuletzt im März 2023 gegen Moldawien (4:0).

Boller unterschrieb bei Düsseldorf

Jan Boller, seit seinem Vertragsende beim LASK im vergangenen Sommer vereinslos, kam bei Düsseldorf unter: Der 23-jährige Verteidiger, für den LASK in 35 Pflichtspielen am Ball, unterschrieb beim Zweitteam des deutschen Zweitligisten. Dort will er sich für höhere Aufgaben empfehlen. Boller war zuletzt im September 2022 im Einsatz und erlitt danach im Training beim LASK einen Kreuzbandriss.

