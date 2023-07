LASK verleiht Torhüter in die 2. Liga

Nikolas Polster bleibt in der 2. Liga am Ball: Der U21-Teamtorhüter, der beim Gastspiel bei Vorwärts Steyr im Frühjahr den Abstieg nicht verhindern konnte, wurde vom LASK an Horn verliehen - als Kooperationsspieler. Das heißt, dass ihn die Athletiker jederzeit zurück beordern können, wenn Not am Mann ist.

Auf gleicher Basis war der 21-Jährige im Frühjahr für Steyr aktiv. Beim späteren Absteiger war er im Frühjahr die Nummer eins. In Horn soll Polster nun weitere Spielpraxis sammeln, sein Konkurrent ist der 20-jährige Matteo Hotop. Die Niederöstereicher sind am Freitag zum Auftakt der 2. Liga bei Aufsteiger Leoben zu Gast.

Viele talentierte Torhüter

Die Nummer eins beim LASK ist nach dem Abgang von Alexander Schlager zu Salzburg Tobias Lawal. Als erfahrener Ersatz wurde Jörg Siebenhandl von Sturm Graz ablösefrei verpflichtet. Zu Polster haben die Athletiker noch einen weiteren talentierten Torhüter unter Vertrag: Lukas Jungwirth wurde von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zum Lehrgang der Perspektivspieler eingeladen. Der 19-Jährige wird bei Regionalligist LASK Amateure OÖ Erfahrung sammeln.

