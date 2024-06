LASK verleiht Stürmer an einen Ligakonkurrenten

Elias Havel macht ab sofort in Hartbergs Offensive Tempo: Der 21-Jährige, der bis 2027 beim LASK unter Vertrag steht, stürmt in der kommenden Saison leihweise für Hartberg. "Wir planen langfristig mit Elias und wünschen ihm für seine Zeit in Hartberg, dass er in seiner Entwicklung weitere Schritte nach vorne machen kann", erklärte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Havel kam vor der abgelaufenen Saison von Liefering zum LASK. Bei seinem Bundesligadebüt erzielte er gegen Tirol 23 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt das 1:1. In den 24 weiteren Einsätzen kamen je ein Tor und eine Vorlage dazu. In den letzten sieben Runden kam er insgesamt nur noch auf 20 Minuten. Vujanovic: "Er ist ein junger Spieler, für den nun wichtig ist, dass er möglichst viel Spielzeit erhält."

Die Chance dafür soll in Hartberg größer sein - vor allem, wenn Maximilan Entrup verkauft wird. Den 26-Jährigen haben viele Klubs auf dem Zettel, auch der LASK soll hinter dem Stürmer her sein, der aktuell mit der Nationalmannschaft bei der EM unterwegs ist. Mit Sky Schwarz verpflichtete Hartberg einen weiteren Angreifer.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK

Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

26./27./28. Juli: ÖFB-Cup, 1. Runde: Gurten - LASK

2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Jerome Boateng (D, Salernitana), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe) Abgänge: Elias Havel (Hartberg, Leihe), Sanoussy Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Felix Luckender, Peter Michorl, Philipp Wiesinger, Yannis Letard (Fra)

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

