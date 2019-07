LASK verleiht Luckeneder erneut

Es war nur eine kurze Rückkehr zum LASK für Felix Luckeneder: Nachdem er in der vergangenen Saison an Altach verliehen worden war, trainierte und spielte er seit dem Vorbereitungsstart mit den Athletikern. Zu einem Stammleiberl hätte es wahrscheinlich nicht gereicht: Luckeneder hätte sich hinter dem gesetzten Philipp Wiesinger wohl mit Routinier Emanuel Pogatetz um den Rang als erstem Ersatz auf der linken Seite der Dreierkette duelliert.

Mehr Spielpraxis versprechen sich der LASK und Luckeneder bei Bundesligakonkurrent Hartberg. „Wir haben einen Linksfuß mit Größe gesucht und diesen mit Felix gefunden“, sagte Hartbergs Sportdirektor Erich Korherr. „Er war einer unserer Zielspieler, die wir unbedingt haben wollten.“ Luckeneder will die Chance auf viele Spielminuten nützen: „Ich bin sicher, dass ich der Mannschaft helfen kann.“

Der zweite Anlauf

Die Leihe in der vergangenen Saison zu Altach verlief nicht nach Wunsch: In der Vorbereitung fiel Luckeneder verletzt aus, es reichte nur zu 16 Bundesligaspielen. Nach dem Trainerwechsel kam er unter Alex Pastoor in zehn Spielen nur noch auf einen Einsatz: 30 Minuten gegen Hartberg. Altach ließ die Kaufoption verstreichen. Jetzt nimmt Luckeneder in Hartberg einen neuen Anlauf, sich über eine Saison mit starken Leistungen für den LASK zu empfehlen.

