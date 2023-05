LASK verlängert mit Torhüter bis 2026

Der LASK stattet Torwart-Talent und AKA-Eigenbauspieler Lukas Jungwirth mit einem langfristigen Vertrag aus, der 19-Jährige unterschreibt bis 2026. Vor zwei Jahren unterzeichnete der Mühlviertler, der bereits mit elf Jahren in den LASK-Nachwuchs wechselte, seinen ersten Vertrag bei den Schwarz-Weißen und sammelte in der Saison 2021/22 erste Profi-Erfahrungen beim ehemaligen Kooperationsverein FC Juniors OÖ in der zweiten Liga. In der laufenden Saison hütete Jungwirth dreizehn Mal das Tor der LASK Amateure OÖ. Der siebenfache ÖFB-Nachwuchsnationalspieler steht aktuell im Aufgebot der U19-Nationalmannschaft und war zudem bereits drei Mal im Spieltags-Kader von Cheftrainer Didi Kühbauer vertreten.

„Bauen auf unsere jungen Torhüter“

„Lukas ist ein großes Torwart-Talent. Sein Profi-Debüt hat er schon mit 16 Jahren gegeben und er ist bereits jetzt ein echter Leader-Typ am Platz. Mit der vorzeitigen Verlängerung gehen wir den Weg konsequent weiter, den wir bereits mit den Verlängerungen von Tobias Lawal und Nikolas Polster gegangen sind: Wir bauen auf unsere jungen Torhüter“, sagt Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK.

Und Jungkeeper Lukas Jungwirth selbst? Der brennt auf seine weitere Zeit bei den Athletikern: „Ich bin seit mittlerweile acht Jahren im Verein und fühle mich extrem wohl. Ich freue mich sehr über das große Vertrauen, dass mir der LASK mit der Vertragsverlängerung entgegenbringt und freue mich auf die nächsten Jahre in Schwarz-Weiß.“

