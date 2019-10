LASK verlängert mit Mittelfeldspieler

Das gaben die Oberösterreicher am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der 27-jährige Steirer steht seit 2015 in Diensten des LASK und gehört zur Stammelf von Trainer Valerien Ismael.

„Reini ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat seinen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus ist er auch in menschlicher Hinsicht überragend“, sagt der Coach.

