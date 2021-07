LASK verkaufte Michorl-Ersatz

Im vergangenen Sommer war Madsen verpflichtet worden, um für den möglichen Abgang von Peter Michorl gerüstet zu sein. 750.000 Euro soll Silkeborg damals für den U21-Teamspieler kassiert haben, Rekordablöse beim LASK. Weil Michorl letztendlich doch blieb, kam Madsen nicht auf die gewünschte Einsatzzeit. Deswegen äußerte er den Wunsch zur Veränderung, den die Athletiker erfüllten – auch, weil die Ablöse von Slavia Prag passte.

24 Bundesliga-Einsätze, ein Europa-League-Tor

Madsen kam in der vergangenen Bundesliga-Saison 24 Mal beim LASK zum Einsatz, in der Startelf stand er aber nur acht Mal. Im Auswärtsspiel gegen Sturm Graz im November (2:0) gelang die einzige Torvorlage. Bei drei Spielen in der Europa League erzielte er auswärts gegen Ludogorez Rasgrad sein einziges Tor im LASK-Dress.

Sechs EM-Teilnehmer bei Slavia Prag

Beim tschechischen Meister ist die Konkurrenz wahrscheinlich nicht kleiner: Im Kader stehen mit Kapitän Jan Boril, Tomas Holes, Lukas Masopust, David Zima und Petr Sevcik fünf tschechische EM-Teilnehmer, Jakub Hromada war für die Slowakei bei der Endrunde dabei. Die neue Saison in Tschechien wird am 24. Juli angekickt, Slavia Prag steigt in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation ein und ist dort gesetzt.