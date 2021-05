LASK verlor Cup-Finale gegen Salzburg mit 0:3

Wir wünschen noch einen schönen Abend! Servus aus Klagenfurt!

Grgic verlässt das Feld rasch, andere Spieler des LASK sind noch da.

Jubeltrauben bilden sich vor der Bank der Salzburger.

Faires Shakehands zwischen den Teams.

Salzburg setzt sich also im Finale des ÖFB-Cups mit 3:0 gegen den LASK durch.

Die Partie ist vorbei, der Schiedsrichter hat soeben abgepfiffen.

90. Minute (+ 4) Marsch wird auf der Bank bereits gefeiert und beklatscht.

90. Minute (+ 2) Die Linzer scheitern mit zwei Aktionen. Salzburg verteidigt gut, der LASK wartet aber auch lange auf den Abschluss.

90. Minute (+ 2) Nach einem schnellen Angriff der Salzburger gibt es den nächsten Eckball.

90. Minute (+ 1) Auch der Eckball führt nicht zum Ehrentreffer. Trauner un Filipovic stehen sich im Weg.

90. Minute (+ 1) Riesenchance für den LASK! Balic spielt auf das lange Eck, Ulmer klärt aber unmittelbar vor Reiter zum Eckball.

90. Minute Es ist also heute nicht dieses eine von acht Spielen.

90. Minute Trauner mit einem Pass in die Tiefe, der aber Kristensen statt Balic findet.

90. Minute Salzburg tauscht unmittelbar nach dem 3:0 also dreifach.

89. Minute FC Red Bull Salzburg wechselt. Für Aaronson, Mwepu, Bernede kommt Seiwald, Sucic, Seiwald.

88. Minute Entscheidung! Adeyemi mit viel Speed über links und einer perfekten Ablage auf Mwepu, der eiskalt abschließt.

87. Minute Filipovic kommt zum Schuss, ein Salzburger steht aber im Weg.

87. Minute Der LASK in der Vorwärtsbewegung.

87. Minute Die Linzer spielen nicht schlecht, aber etwas zu brav. Und das reicht eben in einem Finale nicht. Zumindest gegen diesen Gegner.

86. Minute Spätestens jetzt würde es wohl die Schlussoffensive des LASK brauchen.

86. Minute Filipovic setzt den Ball auf der ersten Stange mit dem Fuß drüber.

85. Minute Eckball für den LASK. Kristensen hat gegen Balic geklärt.

84. Minute Trauner verteidigt stark gegen Adeyemi.

84. Minute Jetzt würde es wohl etwas brauchen, was als "Wunder von Klagenfurt" in die Geschichte des LASK eingehen würde.

83. Minute Salzburg verteidigt einen Angriff des LASK souverän.

82. Minute Schlager kommt über die Mittellinie. Der will wohl mit in den Strafraum.

82. Minute Wöber legt gleich zwei Spieler der Athletiker.

82. Minute Gelbe Karte für Maximilian Wöber, FC Red Bull Salzburg!

81. Minute Noch gut zehn Minuten.

81. Minute LASK wechselt. Für Eggestein kommt Altunbas.

81. Minute Wechsel!

80. Minute Wöber köpft einen weiten Ball des LASK zurück zu Stankovic.

80. Minute Altunbas wird beim LASK kommen.

80. Minute Das tut auch ein Seitenwechsel von Ulmer.

79. Minute Trauner mit einem weiten Ball, der ins Seiten-Out geht.

78. Minute Grgic und Aaronson mit einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Nach kurzer Diskussion ist aber alles ausgeredet.

77. Minute Ulmer vernascht mit einem Haken schon wieder zwei LASK-Spieler. Ganz starke Partie des Welsers.

77. Minute FC Red Bull Salzburg wechselt. Für Junuzovic kommt Bernardo.

77. Minute Holland wirft ein. Aber die Salzburger können klären.

76. Minute Junuzovic wird behandelt, aber auch der Betreuer signalisiert Marsch einen Wechsel.

75. Minute Junuzovic liegt nach einem Zweikampf mit Ranftl am Boden. Er signalisiert einen Wechsel.

75. Minute Also wenn der LASK zurück in dieses Spiel will, braucht es jetzt dann einmal einen Treffer und kein Gegentor mehr.

74. Minute Ulmer vernascht drei LASK-Spieler und holt einen Eckball heraus.

74. Minute Eckball für die Salzburger.

73. Minute Reiter spielt jetzt (kurzfristig?) als Zielspieler in der Mitte.

73. Minute Filipovic klärt gegen Ulmer. Eckball.

73. Minute FC Red Bull Salzburg wechselt. Für Daka kommt Adeyemi.

72. Minute Balic eilt in einem Konter mit zurück und klärt einen Pass in den Rückraum der Abwehr.

72. Minute Renner kommt nicht an den Ball. Auf den hätte die Abwehr etwas vergessen.

71. Minute Der LASK holt einen Eckball heraus.

71. Minute Wofür Ulmer die Gelbe gesehen hat, erschließt sich uns nicht ganz.

71. Minute Gelbe Karte für Andreas Ulmer, FC Red Bull Salzburg!

70. Minute Schlager pariert mit dem Fuß. Der Elfmeter war nicht gut geschossen.

70. Minute Schlager hält!

69. Minute Elfmeter! Daka tritt an.

69. Minute Es wird wohl Elfmeter geben.

69. Minute Berisha ist alleine durch, wird von Schlager gestoppt.

68. Minute Grgic bietet sich gut an, will ins Aufbauspiel involviert werden.

67. Minute Trauner fängt einen Steilpass der Salzburger ab.

67. Minute Aaronson wird im Rückraum der Abwehr ideal bedient und trifft sehenswert zum 2:0. Das ist jetzt schon ein harter Weg für den LASK, den man gehen müsste, um hier zurückzukommen.

66. Minute Reiter wird von Wöber gelegt. Auch das könnte man bei einem flotten Angriff als taktisches Foul interpretieren und folglich Gelb zeigen. Salzburg aktuell mit glücklichen Schiedsrichterentscheidungen.

66. Minute Altmann belässt es bei einer Ermahnung.

65. Minute Berisha blockt einen Ausschuss von Schlager mit gestrecktem Bein ab. Das sollte eine Gelbe Karte sein.

65. Minute Salzburg holt einen Eckball heraus.

64. Minute Dabei hätte Goiginger tendenziell bis dato etwas besser ausgesehen als Balic.

64. Minute LASK wechselt. Für Michorl kommt Grgic.

64. Minute LASK wechselt. Für Goiginger kommt Reiter.

63. Minute Stürmerfoul von Bernede. Jetzt gibt's den Wechsel.

62. Minute Das Spiel wird etwas schneller.

62. Minute Andrade läuft Bernede ab. Abstoß LASK.

61. Minute Reiter und Grgic machen sich bereit.

61. Minute Grgic und ein zweiter LASK-Spieler kommen vom Aufwärmen zurück. Es dürfte bald einen Doppeltausch geben.

60. Minute Goiginger vernascht drei Salzburger.

60. Minute Der Ball von Ulmer geht über die Grundlinie. Abstoß LASK.

60. Minute Eckball Salzburg.

59. Minute Berisha ansatzlos aus einem spitzen Winkel - aber er zwingt Schlager damit zu einer Glanzparade.

59. Minute Balic bleibt bei einem schnellen Angriff an Kristensen hängen.

58. Minute Die Linzer bringen den Ball raus - allerdings geht das Spielgerät ins Seiten-Out.

58. Minute Salzburg hat den Athletikern etwas das Momentum genommen.

57. Minute Holland und Renner klären nach einer Flanke.

57. Minute Die Partie wird etwas hitziger.

57. Minute Gelbe Karte für James Holland, LASK!

56. Minute Holland foult Junuzovic. Es gibt Diskussionen.

56. Minute Michorl nach einem schönen Haken im Sechzehner mit dem Abschluss, die Kugel geht aber zu zentral auf Stankovic.

56. Minute Der LASK etwas besser im Spiel.

55. Minute Marsch wird wohl in Kürze eine Ermahnung erhalten. Es hält ihn nicht in seiner Coaching-Zone.

55. Minute Holland mit einem Kopfball, aber Mwepu klärt.

55. Minute Flanke von Eggestein, ein Verteidiger klärt zum Corner.

54. Minute Goiginger mit einer guten Flanke in die Mitte, aber da findet sich kein Mitspieler.

53. Minute Marsch gestikuliert wild herum. Es fällt das F-Wort.

53. Minute Bei Salzburg wärmen gleich sechs Spieler auf.

53. Minute Renner etwas zu steil auf Balic. Stankovic ist da.

52. Minute Daka steht bei einem Angriff der Salzburger im Abseits.

52. Minute Wieder Salzburg. Schlager hält aber einen zu schwach ausgefallenen Schuss von Junuzovic.

51. Minute Kristensen wird einen weiten Einwurf in den Strafraum der Linzer werfen.

50. Minute Eggestein hat heute nicht seinen besten Tag. Von der Form im Herbst ist er weit entfernt.

50. Minute Salzburg verteidigt einen weiten Ball der Linzer gut.

49. Minute Vier LASK-Spieler sind zum Aufwärmen geschickt worden.

49. Minute Goiginger mit gutem Zweikampf gegen Kristensen, die Kugel war aber schon im Seiten-Out.

49. Minute Eine Flanke in den Sechzehner wird von den Salzburgern geklärt.

48. Minute Der LASK holt einen Einwurf in der Offensive heraus.

48. Minute Die Athletiker versuchen, etwas früher anzupressen.

47. Minute Andrade klärt einen langen Ball der Roten Bullen.

46. Minute Ranftl agiert zu Beginn etwas defensiver. Es hat kurz nach einer Umstellung auf Viererkette ausgesehen. Das hat aber getäuscht.

46. Minute Ein weiter Ball von Schlager wird zur Beute der Abwehrspieler von Red Bull.

46. Minute Der LASK spielt von hinten heraus, Salzburg presst aggressiv an.

Die zweiten 45 Minuten wurden eben angepfiffen.

Gleich sehen wir, ob Dominik Thalhammer die richtigen Wort gefunden hat.

Die Spieler sind zurück.

Mit einem 0:1 geht es in die Halbzeit. Aufgrund der Chance geht dieses Ergebnis wohl auch in Ordnung.

Ende der ersten Halbzeit, die Mannschaften gehen in die Pause.

45. Minute Der Treffer fällt damit natürlich zu einem psychologisch guten Zeitpunkt.

45. Minute Ulmer bringt einen Ball in die Mitte, Mwepu lässt durch und Berisha bezwingt Schlager mit einem gut geschossenen Aufsitzer zum 1:0.

44. Minute Berisha schießt selbst und trifft nur das Außennetz. Viel hat da also nicht gefehlt.

44. Minute Schneller Steilpass der Salzburger. Trauner berührt den heraneilenden Berisha und bringt ihn zu Fall. Gelb ist deshalb wohl vertretbar.

43. Minute Der LASK muss in seinen Angriffen konkreter werden.

42. Minute Wieder der LASK. Ein Ball in die Mitte ist für Balic aber zu sehr in den Rücken gespielt.

42. Minute Goiginger bringt das Spielgerät in den Sechzehner, aber ein Verteidiger klärt.

41. Minute Eggestein wird angespielt, er muss den Ball aber prallen lassen und so kommt Salzburg wieder in Ballbesitz.

40. Minute Und gleich noch einmal nach einem Rückpass von Ramalho.

40. Minute Eggestein wartet mit einem Abschluss zu lange, ein Verteidiger kann die Kugel ablenken. Kein Problem für Stankovic. Jetzt hält er die Kugel in Händen.

39. Minute Ein Vorstoß des LASK-Kapitäns bleibt erfolglos.

39. Minute Salzburg kombiniert sich jetzt nach vorne. Trauner erobert den Ball aber.

39. Minute Hatte Stankovic den Ball heute schon einmal in den Händen?

38. Minute Balic und Ranftl doch einmal über rechts im Zusammenspiel, aber ein Pass in die Tiefe ist etwas zu steil.

38. Minute Eggestein gewinnt kaum ein Kopfball-Duell in der Spitze.

37. Minute Bernede wird im Mittelfeld gelegt. Freistoß für die Salzburger.

37. Minute Junuzovic mit einem Flugkopfball in der Defensive. Was für eine Einlage.

36. Minute Korrektur: Kein Abseits, Foul des Linzers.

36. Minute Einwurf für den LASK. Holland bringt den Ball in die Mitte, aber Filipovic steht knapp aber doch im Abseits.

35. Minute Über die rechte Seite des LASK kommt heute so gut wie gar nichts.

34. Minute Balic verliert ein Laufduell gegen Ulmer. Da hätte der Linzer eigentlich schneller sein müssen. Dann hätte sich eine gute Konterchance ergeben.

33. Minute Eggestein hat es da aus den Patschen gehauen. Ramalho hat ihn da sehr sehr genau gedeckt.

33. Minute Bernede verzieht einen Schuss aus der zweiten Reihe.

32. Minute Kristensen drückt Balic von hinten nieder, der Pfiff bleibt aber aus.

31. Minute Michorl schickt den Pass in den freien Raum. Da war wirklich niemand. Abstoß.

31. Minute Goiginger wird gelegt. Es gibt zurecht Freistoß nahe dem Mittelkreis.

30. Minute Salzburg hat Vorteile an Chancen und im Spiel.

30. Minute Kapitaler Fehlpass von Filipovic, Mwepu will nach einer Flanke per Kopf in die Mitte ablegen, aber Renner klärt.

29. Minute Schlager hält eine direkt getretene Ecke sicher.

29. Minute Trauner klärt einen Angriff der Salzburger über Daka im letzten Moment. Eckball.

29. Minute Fehlpass des LASK im Angriff.

28. Minute Die die Red Bulls sind hohe Bälle das Mittel der Wahl.

28. Minute Der LASK muss diese Zuspiele in die Spitze unterbinden. Die Stürmer der Salzburger sind pfeilschnell und technisch versiert.

27. Minute Schlager war nicht mehr dran, es gibt Abstoß.

26. Minute Riesenchance für die Salzburger! Holland mit einem Ballverlust, Aaronson wird ideal bedient, aber der scheitert am Abschluss.

26. Minute Michorl blockt einen Schuss von Mwepu, Junuzovic verzieht den Nachschuss. Abstoß.

25. Minute Holland klärt einen Ball hinter die Linzer Abwehr von Kristensen gerade noch vor Mwepu.

25. Minute Die Wiederholung zeigt, dass der Kopfball von Berisha wohl nur an die Stange gegangen wäre.

24. Minute Renner mit dem Kopfball, die Kugel geht aber deutlich drüber.

24. Minute Michorl wird die Ecke bringen.

24. Minute Gefährliche Hereingabe des LASK. Ulmer klärt in höchster Not zum Eckball.

23. Minute Der Kopfball von Berisha war der erste Torschuss der Salzburger in diesem Spiel.

23. Minute Konter des LASK, aber Andrade verstolpert das Zuspiel von Balic.

22. Minute Riesenchance für die Salzburger nach einem Kopfball von Beisha. Schlager war noch dran! Nächster Eckball für die Mozartstädter.

22. Minute Ulmer und Junuzovic stehen beide an der Eckfahne.

21. Minute Die Salzburger Einwechselspieler bejubeln einen von Daka herausgeholten Eckball.

21. Minute Eggestein im Laufduell mit Wöber, der letzter Mann ist. Er gewinnt den Zweikampf gerade noch, sonst wäre der Linzer durch gewesen. Schade drum.

20. Minute Andrade klärt einen weiten Einwurf von Kristensen.

20. Minute Renner klärt ein Zuspiel auf Mwepu.

20. Minute Noch immer kein Torschuss in diesem Spiel.

19. Minute Rene Renner lässt sich bei seinen Einwürfen immer sehr viel Zeit. Zu viel.

18. Minute Trauner im Kopfballduell im Strafraum nach einem weiten Einwurf von Holland. Er möchte einen Eckball haben, bekommt ihn aber nicht.

18. Minute Die Salzburger überladen eine Seite des Spielfelds immer extrem, um Überzahlen in den Zweikämpfen zu schaffen. Das müsste der LASK ausnützen.

17. Minute Balic überspielt Kristensen. Ein weiterer Salzburger klärt aber.

16. Minute Berisha und Trauner werden heute wohl keine Freunde mehr. Es gibt einen Rempler, nachdem Trauner den Ball vor dem Tor-Aus abschirmt.

16. Minute Eggestein wird von hinten attackiert (von Junuzovic). Aber auch das lässt Altmann weiterlaufen. Wohl zurecht.

16. Minute Daka will da einen Freistoß herausschinden. Nicht mit Schiri Altmann.

15. Minute Balic lässt sich immer wieder ins Mittelfeld fallen. Vermutlich, um Fahrt aufzunehmen für einen schnellen Vorstoß.

15. Minute Jesse Marsch ist in seiner Coaching-Zone deutlich aktiver als Dominik Thalhammer.

14. Minute Steilpass auf Daka, der in die Mitte ablegen will. Aber Filipovic steht gut und befreit die Linzer.

14. Minute Salzburg versucht zu kombinieren, aber ein Pass landet im Seiten-Out.

13. Minute Der LASK presst wieder etwas mutiger an.

13. Minute Renner auf Eggestein, der kann den Ball aber nicht richtig verarbeiten.

13. Minute Regen hat eingesetzt.

12. Minute Wieder die Salzburger. Aber Michorl wird von Mwepu gelegt.

12. Minute Berisha steht bei einem Steilpass, der an der Abwehr der Linzer vorbei geht, im Abseits.

11. Minute Kristensen klärt einen Pass des LASK auf Eggestein.

11. Minute Die Wiederholung zeigt: Filipovic hat ihn da getroffen.

11. Minute Ein Salzburger geht zu Boden. Aaronson dürfte es sein.

10. Minute Viel Stückwerk bis hierher in diesen ersten zehn Minuten.

9. Minute Wieder verteidigt Trauner stark bei einem weiten Ball in die Spitze. Das ist wichtig und die Basis für einen möglichen Erfolg des LASK.

9. Minute Balic verliert ein Laufduell gegen Ramalho.

8. Minute Trauner gewinnt ein Kopfballduell mit Berisha nach einem gut gespielten Steilpass auf den Deutschen.

8. Minute Berisha mit robustem Körpereinsatz gegen Andrade.

8. Minute Noch kein Torschuss bisher in diesem Spiel.

7. Minute Salzburg ist jetzt dominanter, ohne aber gefährlich zu werden.

7. Minute Freistoß von links für die Salzburger. Ulmer bringt die Kugel, Holland klärt aber zum Einwurf.

6. Minute Es ist gespenstisch ruhig. Auf den Bildschirm laufen die Livebilder des ORF. Man hört aber Kommentator Oliver Polzer auch so aus zirka 20 Metern Entfernung sprechen.

6. Minute Andrade mit einem Fehlpass, aber Salzburg kann kein Kapital daraus schlagen.

5. Minute Schlager pflückt eine Flanke von rechts sicher herunter. Die ersten Bälle sind immer wichtig für einen Goalie.

5. Minute Kristensen darf einen weiten Einwurf bringen. Andrade klärt per Kopf.

5. Minute Trauner klärt einen Ball in den Strafraum. Nur kein Risiko, denkt sich der Kapitän.

4. Minute Salzburg baut auf, der LASK ungewohnt zurückhaltend im Pressing.

4. Minute Kristensen und Renner dürften sich kennen, sie haben vor dem Anpfiff abgeklatscht. Jetzt sind die beiden im Zweikampf aufeinander getroffen, der Salzburger blieb Sieger.

3. Minute Der LASK spielt das aktuell sehr gut. Jetzt presst einmal Salzburg an. Aber Schlager umspielt das gut.

2. Minute Einwurf für den LASK. Holland wirft die Kugel in den Sechzehner, aber Ulmer kann klären.

2. Minute Das Spiel passiert bisher ausschließlich in der Hälfte des aktuellen Cupsiegers.

2. Minute Andrade klärt einen weiteren hohen Ball.

1. Minute Filipovic dürfte übrigens rechts in der Dreierkette spielen, Andrade links.

1. Minute Ein langer Ball auf Balic ist zu steil gespielt. Abstoß Salzburg.

1. Minute Salzburg kickt an. Trauner fängt einen hohen Ball in die Spitze ab.

Die Partie beginnt, der Schiedsrichter hat soeben angepfiffen!

Gleich geht's los.

Der Kapitän der Salzburger ist übrigens auch ein Oberösterreicher: Andreas Ulmer. Trauner und Ulmer klatschen ab.

Aufstellungsprobleme beim LASK nach der Hymne für das Mannschaftsfoto.

Da ist Ivona Dadic mit "dem Ding"! Oberösterreich hat die Hand am Pokal!

Die Teams sind auf dem Feld. Gleich geht's los. Ist es der Kaffee hier in Kärnten? Der Puls steigt jedenfalls.

Unter den Klängen von Thunderstruck (ACDC) kommen die Teams in Kürze auf das Feld. Aufmerksame Liveticker-Leser wissen: Das ist die Auftrittsmusik der Linzer Black Wings. Auch das könnte ein gutes Omen sein. In der der Stadt des amtierenden Eishockeymeisters darf so ein Einwurf einmal erlaubt werden.

Die Ersatzspieler haben bereits auf der Tribüne vor uns Platz genommen.

Wie sind die Teams in das Finale gekommen? Der LASK hat auf seinem Weg hierher Siegendorf (a, 3:0), Wörgl (h, 3:0), ASK Elektra (h, 3:0), Klagenfurt (h, 5:3 n.V.) und Wolfsberg (a, 1:0 n.V.) ausgeschaltet. Salzburg schaffte es mit Siegen über Bregenz (a, 10:0), St. Pölten (a, 3:0), Rapid (h, 6:2), Austria (h, 2:0) und Sturm (a, 4:0) ins Finale.

Der Grün wird noch einmal bewässert. Von oben blieb die angesagte Bewässerung bis dato noch aus. Gegen 21 Uhr ist eine neuerliche Front angesagt.

Noch etwas zum Pokal selbst: Seit 2019 wird die neueste Version der Cup-Trophäe vergeben. Sie wurde von Designerin Marina Hoermanseder entworfen, im Fuß des Pokals sind alle bisherigen Cup-Sieger eingraviert. Der Pokal besteht aus Holz, Stein, Metall und Glas und wiegt rund zwölf Kilogramm.

Gleich wird der Pokal platziert, den es zu gewinnen gibt. Der wird übrigens von der Oberösterreicherin Ivona Dadic auf das Feld getragen.

Der Anpfiff rückt näher und näher. Die Spannung steigt.

Der Schiedsrichter heute heißt Walter Altmann. Markus Gutschi und Andreas Felix Witschnigg sind seine Assistenten. Dieter Muckenhammer ist Vierter Offizieller.

Bei einem Cup-Sieg stünden die Linzer fix in den Europa-League-Playoffs oder umgerechnet im schlimmsten Fall fix in der Gruppenphase der Conference League. Bei einer Niederlage müssten die Linzer dafür Dritter werden.

Für den LASK ist es das sechste Finale der Vereinsgeschichte. Nach dem verlorenen Endspiel gegen die Austria 1963 schafften es die Athletiker 1965 zum historischen Double aus Meisterschaft und Cup. Es sollten bis heute die letzten Titel bleiben. Danach setzte es Finalniederlagen gegen die Austria (1967), Innsbruck (1970) und Sturm Graz (1999)

Der jüngste Sieg der Linzer liegt übrigens sechs Spiele zurück. Seither gab es nur noch Salzburg-Siege in direkten Aufeinandertreffen.

Kollege Günther Mayrhofer hat bildlich von "einem aus zehn Spielen" gesprochen, die der LASK gegen Salzburg gewinnt. Statistisch trifft das aber nicht ganz zu. In bisher 33 gespielten Partien konnten die Athletiker vier gewinnen, neunmal gab es ein Unentschieden. Die Quote liegt also zirka bei einem Sieg pro acht Partien.

Beide Teams sind um 19:55 Uhr auf das Feld gekommen. Das Warm-Up läuft.

Sie sehen schon, es sind eher Strohhalme, an die sich der LASK heute klammern muss, wenn man nach guten Omen sucht. Salzburg ist tiefer und qualitativ besser besetzt und der eindeutige Favorit. Aber - und da werfen wir zwei Euro ins Phrasenschwein - in einer Entscheidung in einem Spiel kommt es auf die Tagesverfassunmg drauf an. Und das ist die wohl beste Nachricht für den LASK.

Der letzte Cup-Sieger aus Oberösterreich waren die Innviertler aber nicht. Denn 2013 konnte der FC Pasching einen märchenhaften Lauf im Finale mit dem Titel krönen. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen, dass auch der LASK aktuell wieder in Pasching beheimatet ist.

Einen Cup-Titel hat auch Ersatz-Goalie Thomas Gebauer bereits geholt: 2011 mit der SV Ried.

Beim LASK fehlen heute im Vergleich zu den jüngsten Spielen übrigens Philipp Wiesinger und Marvin Potzmann, die beide in der Partie am Mittwoch gegen Sturm verletzt ausgeschieden sind. Potzmann hatte 2018 übrigens mit Sturm den Cup-Titel geholt und ist somit der einzige, im Kader der Athletiker, der weiß, wie man Salzburg in einem Finale bezwingt.

Die Qualitäten der Salzburger muss man vermutlich nicht lange erwähnen. Ein Blick auf die Statistik reicht da vollkommen aus: Seit Herbst 2013 haben die Mozartstädter 13 von 14 möglichen Titeln geholt. In der Meisterschaft ist man seither ungeschlagen, im Cup musste man sich nur in der Saison 17/18 im Finale Sturm Graz geschlagen geben.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat ja bekanntlich am Donnerstag seinen Abschied aus Salzburg offiziell bestätigt. Der LASK hofft bei den Salzburgern nun freilich auf ein Trainer-Trauma wie bei Marco Rose. Der Ex-Bullen-Trainer, der im März seinen Abgang nach Dortmund verkündet hat, konnte danach mit seinem aktuellen Team, Borussia Mönchengladbach, nicht mehr an die Leistungen davor anschließen. Vielleicht ist ja nach der Verkündung des Abgangs von Jesse Marsch auch in Salzburg der Wurm drin.

In einer Dreiviertelstunde wird hier angepfiffen. Bis dahin blicken informieren wir Sie rundum. Für weitere Informationen würde es sich empfehlen, die Links weiter unten im Artikel zu lesen. Die Kollegen von der OÖN-Sportredaktion haben umfangreiche Recherchen vor diesem Fußballfest betrieben. Außerdem geht sich die erste Episode des Heimspiel-Podcasts beinahe noch in voller Länge aus. In Zukunft werden wir Sie wöchentlich mit Informationen aus der Welt des Sports versorgen.

Und so spielen die Salzburger heute: Cican Stankovic - Rasmus Kristensen, Andre Ramalho, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer - Enock Mwepu, Antoine Bernede, Zlatko Junuzovic, Brenden Aaronson - Mergim Berisha, Patson Daka Ersatzbank: Nico Mantl, Nicolas Seiwald, Luka Sucic, Oumar Solet, Karim Adeyemi, Noah Okafor, Bernardo

Die Aufstellungen sind soeben eingetroffen. Der LASK wird wohl mit einem 3-4-3 beginnen. Die Aufstellung im Detail: Alexander Schlager - Andres Andrade, Gernot Trauner, Petar Filipovic - Reinhold Ranftl, James Holland, Peter Michorl, Rene Renner - Thomas Goiginger, Johannes Eggestein, Husein Balic Ersatzbank: Thomas Gebauer, Dominik Reiter, Christian Ramsebner, Mads Emil Madsen, Lukas Grgic, Thomas Sabitzer, Metehan Altunbas

Beim Eintreffen der Mannschaften war das Bild genau umgekehrt: Der LASK fuhr gegen 19 Uhr vor, die Salzburger Bullen ausgerechnet um 19:08 Uhr. Könnte man das als Provokation sehen, oder war es Zufall?

Soeben ist Alexander Schlager gemeinsam mit Thomas Gebauer auf dem Feld aufgelaufen. Die Goalies der Salzburger wärmen bereits seit einigen Minuten auf.