LASK überzeugte Ismaël erst im zweiten Anlauf

"Dieses Projekt hat für mich nicht heute begonnen", sagte LASK-Trainer Valérien Ismaël gestern bei seiner Präsentation beim neuen "Leading Partner" BWT in Mondsee. Schon vor viereinhalb Jahren hatte LASK-Berater Jürgen Werner den Franzosen für den damaligen Erste-Liga-Klub gewinnen wollen. Beinahe wäre Ismaël damals statt Oliver Glasner LASK-Trainer geworden – nun ist er dessen Nachfolger. Er unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre.

Lange bevor mit Glasner verhandelt wurde, war er mit Werner in Gesprächen gewesen. Damals entschied sich Ismaël für die zweite Mannschaft Wolfsburgs, wo er später zum Cheftrainer aufstieg. Auch jetzt hatte er ein Angebot eines anderen Klubs. "Es war 50:50", erzählte der 43-Jährige. "Diesmal habe ich gemerkt, dass viele Dinge einfach passen." Auch weil Werner, seit Sonntag Vizepräsident, und Präsident Siegmund Gruber "so um mich gekämpft haben wie die Mannschaft spielt: angriffslustig, nicht nachgelassen. Sie haben mich mit dieser Begeisterung angesteckt."

Ismaël über ...

... seinen Vorgänger: "Ich möchte Oliver Glasner für seine Arbeit gratulieren." Vor viereinhalb Jahren habe er sich angehört, "wo der LASK hin will. Und es ist passiert, er übergibt eine Mannschaft, die topfit ist und eine klare Spielphilosophie hat."

... seinen Startvorteil: "Ich kenne den LASK auswendig." Die Sympathie sei seit dem Kontakt vor viereinhalb Jahren da, dazu beobachtete er Mannschaften mit dieser Spielphilosophie quer durch Europa. Normalerweise sei es das Schwierigste für einen neuen Trainer, die Philosophie und das Spielsystem zu finden. "Beides ist vorhanden. Ich fange nicht bei null an, ich fange bei 70, 80 Prozent an – und ich habe einen Kader, der zu 99 Prozent steht."

... seinen Anspruch: "Wir müssen uns weiterentwickeln. Die Mannschaft hat Spielphasen, die sie total beherrscht, was das Pressing und das Gegenpressing angeht. Das ist eine klare DNA der Mannschaft und des Vereins, das möchte ich fortführen. Es gibt andere Phasen, wo wir uns verbessern müssen, vor allem auf internationaler Ebene: bei Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte und in manchen Situationen gegen den Ball." Er wird am 3-4-3 festhalten, die Mannschaft müsse in Zukunft aber auch flexibler agieren. "Denn jeder weiß jetzt, wie der LASK spielt."

... seine Ziele: "Wenn man die Lage in der Liga realistisch einschätzt, haben Rapid, Austria und Sturm keine gute Saison gespielt. Diese Vereine werden sich anders aufstellen. Der LASK hat das Niveau erreicht, ein Konkurrent zu sein. Wir gehören in die Top fünf der Liga. Das wird unsere Messlatte sein."

... seinen Zugang: "Ich habe viele große Trainer kennen gelernt, die natürlich einen Einfluss auf mich hatten. Aber als Trainer hat man seine eigene Idee und seinen eigenen Weg. Ich bin ein offener und kommunikativer Trainer, aber ich bin kein Kumpeltyp. Die Mannschaft wird immer meine Unterstützung bekommen. Im Gegenzug erwarte ich, dass die Jungs 100 Prozent geben."

Trainingsstart am 17. Juni

Am 17. Juni leitet Ismaël sein erstes Training. Seinen Stab muss Ismaël erst aufstellen. Bisher ist nur einer von zwei Co-Trainer-Posten vergeben: Daniel Nister wird ihn als Videoanalyst unterstützen. Der zweite soll Andreas Wieland werden, bisher Trainer des FC Juniors OÖ. Gleichzeitig ist Ismaël wie Glasner zuvor auch als Sportdirektor bei der Verpflichtung von Neuzugängen eingebunden. Für Maximilian Ullmann und Thomas Goiginger gibt es Anfragen, laut Werner "aber keine Angebote".

