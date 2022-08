LASK trifft beim Cup-Spiel in Imst auf alten Bekannten

Wenn der LASK heute in Tirol beim dortigen Regionalligisten SC Imst gastiert, freut sich ein Drittliga-Kicker ganz besonders auf das Duell mit dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer: Florian Jamnig – von 2018 bis 2019 für die Schwarz-Weißen am Ball – beendete im Sommer seine Profikarriere und schloss sich dem Unterhausverein aus dem heiligen Land an.