LASK trennt sich von Trainer Ismael - auch Werner weg?

„Ich bleibe zu 100 Prozent beim LASK“, hatte LASK-Trainer Valerien Ismael nach dem 1:3 gegen Rapid vor einer Woche noch gesagt. Jetzt soll alles anders sein. Nach einer Saison dürfte der 44-Jährige den LASK verlassen - und mit ihm wohl auch Vizepräsident Jürgen Werner. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Überraschende Wahl, überraschende Erfolge

Am 28. Mai war Ismael als Nachfolger von Oliver Glasner präsentiert worden - überraschend, weil er davor bei seinen kurzen Profi-Stationen in Wolfsburg und Nürnberg überschaubaren Erfolg gehabt hatte. Kontakt hatte durch die Freundschaft mit Vizepräsident Jürgen Werner schon lange davor bestanden.

Ismael füllte die von Glasner hinterlassenen Fußstapfen nicht nur aus, er entwickelte die Spielweise der Athletiker weiter. Der beste Start eines Trainers in der Bundesligageschichte führte dazu, dass der LASK im Grunddurchgang sogar den späteren Meister Salzburg um sechs Punkte distanzierte. Im Europacup scheiterten die Athletiker zwar im Champions-Play-off an Brügge, gewannen aber danach die Europa-League-Gruppe und schalteten in der ersten K. o.-Runde Alkmaar aus. Im Achtelfinal-Hinspiel ging der LASK unmittelbar vor der Corona-Zwangspause schon ohne Zuschauerunterstützung gegen Manchester United mit 0:5 unter.

Corona führte zum Bruch

Corona führte zum Bruch - nicht nur, was die Leistung betrifft. Die verbotenen Trainings samt anschließendem Punkteabzug führten nicht nur dazu, dass die Mannschaft von der Tabellenspitze bis zum Ende der Meistergruppe auf den vierten Platz abstürzte, augenscheinlich taten sich auch Gräben zwischen den handelnden Personen auf. Dass neben Ismael auch Vizepräsident Werner gehen dürfte, deutet darauf hin, die Bruchlinie zwischen Präsident Siegmund Gruber auf der einen sowie Ismael und Werner auf der anderen Seite verläuft.

Allein der sportliche Absturz kann die Entwicklung nicht erklären. Der LASK hielt nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga in der ersten Saison von Oliver Glasner am Trainer fest und wurde schlussendlich für das Bekenntnis zur Kontinuität belohnt.

