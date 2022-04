LASK-Trainer Wieland nahm die Schuld für die Derbyniederlage auf sich

"Wir haben fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann", sagte LASK-Trainer Andreas Wieland über die erste Hälfte beim 0:2 im Derby gegen die SV Guntamatic Ried. Die Fehler hatten aber schon vor dem Anpfiff begonnen – bei ihm selbst, wie er selbstkritisch zugab.

Im 41. Saisonspiel des LASK stellte er die 23. Kombination von Abwehrspielern auf – Startelfdebütant Oumar Sako und Yannis Letard zahlten das Vertrauen nicht zurück: Sie luden Ried zum Derbysieg ein. Letard traf ins eigene Tor (4.) und sah Rot, nachdem Sako den Ball verloren hatte (12.), Sako störte Marcel Ziegl bei dessen Kopfball zum 2:0 (19.) nicht. "Es war nicht die richtige Entscheidung", sagt Wieland. Er habe beide aufgrund der Trainingsleistungen nominiert, "wenn die beiden nicht performen, ist es zu einem großen Teil meine Schuld."

Pässe in die Tiefe reichten

Der Matchplan der Rieder ging auf: Bälle in die Tiefe reichten gegen Letard und Sako. Die Herangehensweise wäre auch auf eine andere Besetzung nicht angepasst worden. "Weil sich die Spielanlage nicht geändert hätte", erklärte Trainer Robert Ibertsberger. "Es ist nicht das Thema, dass sie langsam sind, sondern extrem nach vorne verteidigen und dadurch dahinter Räume hergeben."

Das Tempo-Defizit holte der LASK in den jüngsten Transferperioden nicht auf. So lässt es sich nur kaschieren – wenn die Vorderleute so viel Druck aufbauen, dass dem Gegner keine Zeit für tiefe Pässe bleibt. Dazu war der LASK nicht imstande. Wieland: "Wir haben gewusst, dass Ried auf Standards und Aktionen im Umschaltspiel lauern wird." Daraus fielen beide Tore – weil Letard und Sako patzten.

Kein Geld aus Österreicher-Topf

Der Einsatz des Duos führte nicht nur zur Derby-Niederlage, sondern kostete auch Geld: Fünf Legionäre standen in der Startelf, zwei saßen auf der Bank – damit einer zu viel, um in der dritten Abrechnungsperiode in den Österreicher-Topf greifen zu können. Die rund 100.000 Euro, auf die man jetzt verzichtet, sollen im Europacup zurückgeholt werden. Um sich im Play-off dafür zu qualifizieren zu können, müssen bessere Leistungen und weniger Fehler her. Nur Altachs 2:2-Ausgleich in der 96. Minute verhinderte, dass der Samstag-Gegner Admira den LASK überholte.