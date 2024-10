LASK-Trainer Schopp: "Es soll der Anlass sein, an Größeres zu denken"

Zum 15. Mal steht LASK-Trainer Markus Schopp am Sonntag Sturm Graz gegenüber. Die Fußball-Bundesliga-Partie gegen die Steirer, für die er insgesamt 13 Jahre am Ball war, könnte diesmal eine ganz besondere werden: Das erste Familienduell ist möglich. Sohn Konstantin debütierte am Dienstag bei Sturm auf der ganz großen Bühne – in der Champions League gegen Sporting (0:2).