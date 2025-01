LASK-Trainer Schopp bekam die gewünschte Verstärkung

LASK-Trainer Markus Schopp bekommt in seiner zweiten Funktion als Sportdirektor Unterstützung: Christian Gratzei übernimmt den neu geschaffenen Posten als "Head of Football Operations" und wird damit zur rechten Hand des Trainers.

"Es war mein Wunsch, uns noch breiter aufzustellen und unser Team mit Christian Gratzei zu verstärken", erklärte Schopp. "Wir kennen einander schon sehr lange, die Zusammenarbeit war stets von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen von dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen möchten und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Kompetenz und seiner Herangehensweise ein großer Gewinn für den Verein sein wird."

In Schopps Zeit als Sturm-Interimstrainer war Gratzei die Nummer eins, in Hartberg spielten die beiden ebenso Doppelpass. Drei Monate nach Schopps fliegendem Wechsel nach Linz löste der 43-Jährige seinen Vertrag beim Ligakonkurrenten mit Jahresende auf und folgte zum LASK. "Ich sehe hier großes Potenzial und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam so erfolgreich wie möglich sind", sagte der zehnfache ÖFB-Teamtorhüter. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er Tormanntrainer bei Sturm Graz, Wolfsberg und Hartberg gewesen, die Aufgabe erweiterte sich zuletzt bei den Steirern mit der Rolle des Transfermanagers. Beim LASK wechselt er ganz ins Büro und wird das Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Sport.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

