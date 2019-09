LASK-Trainer Ismaël war zwei Jahre lang der Chef seines heutigen Gegners

Zwei Jahre lang war LASK-Trainer Valérien Ismaël bei Hannover der Chef von Nestor El Maestro – heute will der Sturm-Trainer seinen ehemaligen Vorgesetzten vom zweiten Platz der Fußball-Bundesliga stürzen (17 Uhr).

Direkt nach dem Ende seiner Spielerkarriere war Ismaël im Oktober 2009 als Assistent in die Geschäftsleitung Hannovers gewechselt, drei Monate später kam El Maestro als Co-Trainer von Mirko Slomka zur Mannschaft, in der Emanuel Pogatetz spielte. "Er hatte seinen Anteil daran, dass Hannover in der Europa League für Furore gesorgt hat", erzählt Ismaël. Die präzisen Gegneranalysen und das Auge für das Spiel des damals erst 27-Jährigen fielen ihm damals schon auf. "Ich bin nicht überrascht, dass er seinen Weg gemacht ist." El Maestro führte Spartak Trnava zum Meistertitel in der Slowakei, dass er bei ZSKA Sofia im vergangenen Jänner gehen musste, lag nicht an den Ergebnissen.

Dass sich Ismaël und El Maestro nun um den zweiten Platz in der Bundesliga duellieren, war beim jüngsten Treffen im April nicht abzusehen: "Wir haben uns im Frühjahr beim Spiel zwischen Bayern München und Dortmund zufällig getroffen", erzählt Ismaël. "Wir haben uns sehr nett ausgetauscht."

Generalprobe für Europa League

Bei Austria Wien war El Maestro im Gespräch gewesen, Sturm Graz griff am Ende zu. Nach dem holprigen Start mit dem Europa-League-Ausscheiden gegen Haugesund setzen die Steirer die Ideen des Serben nun immer besser um.

"Ich freue mich auf ein super Auswärtsspiel mit einer tollen Atmosphäre", sagte Ismaël. Nach den Strapazen durch die Champions League sind seine Spieler nun wieder frisch – in den Beinen und im Kopf. Nach zuletzt zwei Niederlagen (1:2 in Brügge, 0:1 gegen Wolfsberg) soll heute auch Selbstvertrauen für den Auftakt in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen Rosenborg Trondheim getankt werden.

Power-Play des LASK

7 Spiele innerhalb von 23 Tagen – dieses Power-play bis zur kommenden Länderspielpause startet der LASK heute mit dem Auswärtsspiel gegen Sturm Graz. Das heißt, dass jeweils nur zwei Tage zur Regeneration und zur Vorbereitung auf den kommenden Gegner bleiben. Besonders unangenehm: Fünf der sieben Partien in den drei englischen Wochen in Serie muss der LASK auswärts antreten – die Reisen kosten noch einmal viel Zeit.

Heute, 17 Uhr: Bundesliga, 7. Runde: Sturm Graz – LASK

Donnerstag, 19. September, 18.55 Uhr: Europa League: LASK – Rosenborg

Sonntag, 22. September, 17 Uhr: Bundesliga, 8. Runde: LASK – Salzburg

Mittwoch, 25. September, 18.30 Uhr: ÖFB-Cup, 2. Runde: Wiener Viktoria – LASK

Samstag, 28. September, 17 Uhr: Bundesliga, 9. Runde: St. Pölten – LASK

Donnerstag, 3. Oktober, 21 Uhr: Europa League: Sporting CP – LASK

Sonntag, 6. Oktober, 14.30 Uhr: Bundesliga, 10. Runde: Hartberg – LASK

