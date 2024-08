Wo sich der LASK steigern muss und was schon gut funktioniert hat

"Für die Stimmung und das Vertrauen kann dieser Sieg zum Start einen großen Impact haben", sagte LASK-Trainer Thomas Darazs nach dem 2:1 in Hartberg zum Ankick der Fußball-Bundesliga. "Ich bin gespannt, was wir erreichen können." Denn noch zeigten die Athletiker nicht alles, was sie können, zumal neun Spieler auf der Liste der Ausfälle standen.