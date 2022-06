LASK-Tests von Enns bis Frankfurt

Auf dem Rasen pfeift Trainer Dietmar Kühbauer am 15. Juni das Training an. Der Abschluss der ersten Vorbereitungswoche bildet das Warmlaufen gegen den Ennser SK: Der LASK gastiert am 18. Juni zum 90-Jahr-Jubliäum des Bezirksligisten.

Nach Spielen gegen Cracovia, Siebenter in der abgelaufenen Saison in Polen, den rumänischen Erstligisten Rapid Bukarest und den deutschen Drittligisten 1860 München folgt bei der Generalprobe vor dem ersten Ernstfall im Cup das Highlight gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-LASK-Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger.

Die Termine der Vorbereitung: