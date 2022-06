LASK testet am 9. Juli gegen Eintracht Frankfurt

Wie die Linzer am Freitag bekannt gaben, wurde ein Aufeinandertreffen am 9. Juli (15.00 Uhr) in Pasching fixiert. Glasner tritt damit an alter Wirkungsstätte an, der Coach des deutschen Bundesligisten war von 2015 bis 2018 Trainer des LASK. Die Eintracht trainiert von 9. bis 16. Juli im oberösterreichischen Windischgarsten. Die OÖN hatten bereits Mitte Mai über die laufenden Gespräche zu einem Freundschaftsspiel berichtet.