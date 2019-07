LASK: Talent-Transfer vor Abschluss?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Jan Boller zum LASK verdichten sich. Schon in der Vorwoche hat die deutsche Bild-Zeitung erstmals davon berichtet, dass die Schwarz-Weißen am 19-jährigen Talent von Bayer Leverkusen interessiert seien. LASK-Vizepräsident Jürgen Werner hat beim Trainingslager des deutschen Bundesligisten in Kaprun Gespräche geführt. Man soll eine Leihvertrag über zwei Jahre anstreben. Bollers Profi-Vertrag in Leverkusen läuft vorerst noch bis 2020.

Der junge Innenverteidiger hat Einsätze in den Nachwuchs-Nationalteams des DFB hinter sich, in Leverkusens A-Garnitur bekam er allerdings kaum Spielzeit. Boller soll diese Woche nach Linz kommen und bereit zum Wechsel sein. Leverkusen und der LASK stehen kurz vor einer Einigung.