LASK stürmt in den Europacup – aber in welchen Bewerb?

Es war eine perfekte Runde für den LASK: Mit dem 3:1 gegen Rapid wurde der Konkurrent um Platz drei distanziert. Der Weg zu Europacup-Spielen in der Raiffeisen-Arena ist bereitet. "Wir haben Ziele, die wir verfolgen", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Wo der Weg hinführen soll, ließ er offen. Es liegt in den Beinen der Athletiker, welcher Bewerb es wird.

Champions League: Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweiten Sturm. Rechenspiele verweigert Kühbauer. "Wir schauen von Spiel zu Spiel", sagt er und entschuldigt sich fast für die Floskel. Sturm-Trainer Christian Ilzer spürt die Athletiker im Rücken. "Der Abstand zu Platz eins ist größer als der Abstand zu Platz drei", sagte er nach dem 0:2 gegen Salzburg im Sky-Interview. Das Aufeinandertreffen in der letzten Runde in Graz könnte ein Showdown um den Platz in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League werden. Wären beide Teams am Ende punktgleich, würde der LASK vorgereiht werden: Mit bisher zwei Siegen und einem Unentschieden ist das direkte Duell bereits zugunsten der Linzer entschieden.

Schon morgen kann Sturm zu Hause gegen die Austria vorlegen, während der LASK erst am Sonntag gegen Klagenfurt (17 Uhr) am Ball ist. Der Grund für die Vorverlegung ist das Cup-Finale, in dem Sturm in Klagenfurt nach dem Schlusspfiff der LASK-Partie gegen Rapid um den Titel spielt (20.30 Uhr).

Europa League: Voraussetzung für den LASK ist der dritte Platz – und der richtige Cupsieger. Denn der Startplatz im Play-off der Europa League ist für diesen reserviert. Ist der Cupsieger in der Champions League am Ball, erbt der Bundesliga-Dritte den fixen Einzug in eine europäische Gruppenphase – denn der Play-off-Verlierer spielt in der Europa Conference League weiter. Damit ist auch klar, wem der LASK am Sonntag im Cup-Finale die Daumen drückt: Ein Triumph von Sturm Graz würde die Chancen auf eine Gruppenphase erhöhen.

Europa Conference League: Feiert Rapid am Sonntag den ersten Cup-Triumph seit 1995, würde Platz drei in der Bundesliga nur noch für die dritte Qualifikationsrunde zur Europa Conference League reichen. Zwei K.-o.-Hürden müssten übersprungen werden, um in der Gruppenphase dabei zu sein. Der Vierte muss dann ins Bundesliga-interne Europacup-Play-off um den Platz in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League.

Autor Günther Mayrhofer

