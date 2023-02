Keito Nakamura (li.) erzielte in der 90. Minute für den LASK in Unterzahl den Ausgleich.

So hatte sich LASK-Trainer Dietmar Kühbauer den Anlauf zur Stadioneröffnung am Freitag nicht vorgestellt. "Wir fahren mit einem blauen Auge heim", sagte er nach dem 1:1 im Fußball-Bundesliga-Derby bei der SV Guntamatic Ried. Ab sofort läuft der Countdown für den Ankick in der Raiffeisen-Arena gegen Lustenau.