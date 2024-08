LASK-Stürmer Marin Ljubicic: "Es ist offensichtlich, dass wir besser sind"

Glanzlichter gefragt: Die LASK-Kicker gestern beim abendlichen Training auf jenem Spielplatz, auf dem sie heute Bukarest in den Schatten stellen wollen

Bewölkt, aber trotzdem heiß – so empfing Bukarest gestern den LASK. Heute wird es im Steaua-Stadion heiß hergehen, wenn die Athletiker gegen FCSB um den Einzug in die neue Fußball-Europa-League spielen (20.30 Uhr, ORF eins live). "Es ist offensichtlich, dass wir das bessere Team sind", sagte Stürmer Marin Ljubicic und erinnerte an das 1:1 vor einer Woche.