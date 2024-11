LASK-Stürmer Entrup: "Wir haben noch einiges zu tun"

Maximilian Entrup weiß, wohin Trainer Markus Schopp führen will.

In der "Schopp-Tabelle" ist der LASK bereits in den Top Sechs: Seit Trainer Markus Schopp vor der sechsten Runde antrat, spielten die Athletiker 14 Punkte ein – nur Sturm Graz (17), Rapid und Austria Wien (je 16) mehr.

Das ist bemerkenswert, nicht nur, weil der Auftakt mit der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz (0:1) danebenging. Der 50-Jährige hatte eine physisch wie psychisch angeschlagene Mannschaft übernommen und musste sich bisher im laufenden Betrieb mit Kompromissen von Spiel zu Spiel arbeiten. Noch fällt dem LASK nichts leicht, die Mannschaft muss sich alles hart erarbeiten – trotzdem fielen in den acht Bundesligaspielen unter Schopp 15 Tore, die zweitbeste Ausbeute hinter Sturm Graz (19). Acht Punkte holte der Schopp-LASK nach Rückständen, drei davon beim 2:1 in Altach am Sonntag.

Kräfte sammeln, analysieren

Die Länderspielpause ist für den LASK doppelt wichtig: zum einen zum Durchschnaufen nach einem intensiven Block, zum anderen, um die Spielidee zu verfeinern. Schopp: "Es heißt jetzt Kräfte sammeln, gut analysieren und in einer guten Dosis weiterschrauben."

Elemente des neuen Stils waren auch in Altach zu sehen. "Es waren wieder viele Dinge dabei, wo wir den Gegner viel früher hätten bestrafen müssen. Das begleitet uns seit Wochen. Das kann man nicht mir nichts dir nichts wegarbeiten", sagte Schopp bei Sky. Maximilian Entrup weiß aus der gemeinsamen Saison in Hartberg, wohin der Weg mit dem Trainer führen soll. "Wir haben noch einiges zu tun. Das braucht Zeit. Wenn wir die Zeit bekommen, kann das richtig gut werden."

Mehr zum Thema Fußball Österreich Fußball Österreich Was Salzburg von Blau-Weiß Linz lernen kann SALZBURG. Der Abwärtstrend ist eine Folge von mehreren Fehlentscheidungen auf allen Ebenen. Was Salzburg von Blau-Weiß Linz lernen kann

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.