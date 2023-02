LASK-Stürmer beim Medizincheck in Altach

Am kommenden Sonntag kickt der LASK das Bundesliga-Frühjahr in Altach an. Husein Balic, der beim Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt in der 87. Minute eingewechselt wurde, könnte drei Tage vor seinem 27. Geburtstag dann schon im Kader des Gegners stehen: Er absolviert seinen Medizincheck beim Bundesliga-Konkurrenten, ein Leihgeschäft ist vereinbart.

In der Winterpause der Saison 2019/20 hatte in der LASK den gebürtigen Linzer aus St. Pölten geholt und dabei Rapid ausgestochen. Mit starken Leistungen empfahl er sich für die Nationalmannschaft, im November 2020 debütierte Balic gegen Luxemburg (3:0) im ÖFB-Team. Klubs wie Southampton, Brentford, Celtic Glasgow und Vereine aus der MLS hatten sich mit ihm beschäftigt. Doch immer wieder bremsten dann kleine Verletzungen den Flügelflitzer aus, beim LASK verlor er deswegen seinen Stammplatz.

Klose soll Balic in Schwung bringen

Nun nimmt Balic in Altach einen neuen Anlauf. Unter Trainer Miroslav Klose, WM-Rekordtorschütze, soll er wieder in Schwung kommen. Die Altacher haben in der Winterpause die Vorbereiter für Torjäger Atdhe Nuhiu verloren. Amankwah Forson wurde nach der Leihe von Salzburg zurückbeordert, bei Alexis Tibidi beendete Stuttgart das Leihgeschäft, um ihn nach Troyes zu verkaufen. Gemeinsam mit Marko Lazetic, den der AC Mailand in Vorarlberg parkte, soll Balic die offensiven Lücken schließen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.