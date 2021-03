LASK stellt Cheftrainerin vor

Drei Wochen nach der Gründung der Abteilung für Frauenfußball hat sich der LASK mit der 22-jährigen Lisa Alzner für seine erste Cheftrainerin entschieden. Sie wechselt vom Frauenfußballzentrum Oberösterreich zu den Athletikern. „Es ist großartig, dass ein namhafter Verein wie der LASK den Frauenfußball strategisch und mit Ideen dahinter angeht. Unser Konzept berücksichtigt alle Ebenen, wir haben vom Breiten- bis zum Spitzensport alles mitgedacht“, wird Alzner in einer Klubaussendung zitiert.

„Die Gespräche mit Lisa hätten vom ersten Treffen an nicht besser laufen können“, erklärt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. „Sie ist sowohl jung als auch weit in ihrer Trainerausbildung und verkörpert damit genau das, was wir uns gewünscht haben: Ehrgeiz, Fachwissen und Erfahrung.“

Alzner war als Spielerin in der Frauen-Bundesliga, sowie im U17 und U19-Nationalteam im Einsatz, ehe sie ihre aktive Karriere mit 18 Jahren verletzungsbedingt beendete. Direkt im Anschluss schlug Alzner die Trainer-Laufbahn ein und begann ein Sportstudium, das sie im Sommer abschließen wird. „Mir ist eine strategische und nachhaltige Herangehensweise sehr wichtig und die sehe ich beim LASK. Das Projekt reizt mich besonders, weil ich es als große Chance sehe, den Frauenfußball in Oberösterreich und im ganzen Land voranzubringen“, so Alzner.

Anmeldungen laufen

Bei den Schwarz-Schweißen laufen die Vorbereitungen der Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball: Trainings und Spiele werden im Herbst auf dem Trainingscampus in Pasching stattfinden, hierzu wird ein eigener Kabinentrakt geschaffen. Der LASK freut sich bereits über viele Bewerberinnen für die Kampfmannschaft. Die Anmeldung zum Sichtungstraining ist weiterhin möglich.

Die neue Cheftrainerin hat schon einen Blick auf die Liste der Bewerberinnen geworfen: „Mich persönlich freut auch, dass sich sehr viele junge Spielerinnen angemeldet haben – die Perspektive, die wir ihnen beim LASK bieten, wird also bereits wahrgenommen. Ich werde damit beginnen ein Trainer-Team zusammenstellen und mich dann voll und ganz auf die professionelle Abwicklung des Sichtungstags konzentrieren. Unser primäres Ziel muss es sein, eine funktionierende Mannschaft zu formen. Alle Spielerinnen sollen sich beim LASK wohlfühlen und sich auf die bevorstehenden Aufgaben freuen. Sportlicher Erfolg wird die Folge sein, wenn uns das gelingt.“