LASK startet in Wattens

Das ergab die heutige Auslosung der Fußball-Bundesliga. Gespielt wird ab 4. April. Das Finale wird für die Schwarz-Weißen noch einmal richtig heiß.

In der vorletzten Runde trifft der LASK daheim auf Salzburg, zum Abschluss wartet am 22. Mai das Auswärtsspiel bei Rapid.

Runde 23 | SO, 4. April, 14.30 Uhr WSG Tirol – LASK

Runde 24 | SO, 11. April, 14.30 Uhr LASK - Wolfsberger AC

Runde 25 | SO, 18. April, 14.30 Uhr FC Red Bull Salzburg – LASK

Runde 26 | MI, 21. April, 20.30 Uhr LASK - SK Rapid Wien

Runde 27 | SO, 25. April, 17.00 Uhr SK Sturm Graz – LASK

Runde 28 | MI, 28. April, 18.30 Uhr LASK - SK Sturm Graz

Runde 29 | SO, 9. Mai, 14.30 Uhr LASK - WSG Tirol

Runde 30 | MI, 12. Mai, 18.30 Uhr Wolfsberger AC – LASK

Runde 31 | SO, 16. Mai, 17.00 Uhr LASK - FC Red Bull Salzburg

Runde 32 | SA, 22. Mai, 17.00 Uhr* SK Rapid Wien – LASK

*Der Spieltermin der 32. Runde kann sich bei Teilnahme eines Klubs der Meistergruppe am Halbfinale des Europacup-Play-offs (24. Mai) aufgrund der 2-spielfreien-Tage-Regelung ändern und ist daher abhängig von der Platzierung des UNIQA ÖFB-Cup-Siegers in der Meistergruppe. Eine etwaig notwendige Änderung wird ehestmöglich nach dem Cup-Finale kommuniziert.