LASK-Stadion: Errichtung der Osttribüne begonnen

Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, wurde in dieser Woche mit der Errichtung der Osttribüne und damit mit dem Lückenschluss begonnen. An den drei übrigen Tribünen wird schon seit längerem gewerkt. Die Fertigstellung ist für Februar 2023 geplant - dann wird die Arena ringsum geschlossen sein. Das alte Linzer Stadion war nach Osten geöffnet.